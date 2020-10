Coming Out Day, i commenti dei politici italiani

Giornata Internazionale del Coming Out, quella di oggi, vissuta in tutto il mondo con le doverose celebrazioni, perché solo attraverso la visibilità la comunità LGBT riuscirà a sfondare quel muro di ignoranza e paura che ancora oggi la vede discriminata.

In tal senso anche la politica italiana si è ricordata di questa ricorrenza. Alessandro Zan, deputato Pd nonché relatore della legge contro l’omotransfobia, ha sottolineato come il coming out sia “un diritto di ciascuna persona. È un diritto vivere apertamente e pienamente la propria vita, in una società inclusiva e solidale, che esalta le differenze e riconosce piena dignità a ciascuno. Oggi ancora non è così, per troppe e per troppi. Dobbiamo lottare affinché le cose finalmente cambino, in primis con l’approvazione della legge contro l’omotransfobia”.

“Oggi si festeggia la bellezza del coraggio, la libertà di essere sé stesse e sé stessi“, ha scritto Monica Cirinnà. “L’importanza di celebrare le differenze, riconoscerle, rispettarle e fare di esse una risorsa per costruire ogni giorno una comunità più solida, coesa e inclusiva. Ogni Coming Out è unico, personale. Ed è un atto anche politico, perché rimette al centro dello spazio pubblico la richiesta di riconoscimento e piena eguaglianza“.

“Il Coming Out Day ci ricorda come sia importante, per il nostro Paese, approvare subito la legge contro l’omotransfobia e la misoginia“, ha ricordato Laura Boldrini. “Perché nessuna e nessuno abbia più paura di essere ciò che è. E di amare chi vuole. Rafforziamo la democrazia, approviamo la legge“.

Dal centrodestra sono arrivate le parole di Anna Maria Bernini, Forza Italia: “Questo giorno, forse più di ogni altro, è in grado di ricordarci l’importanza di essere sé stessi e non solo uno stereotipo, perché è la verità a renderci veramente liberi. Tutto il mio rispetto e supporto a chi ha avuto il coraggio di scegliere di essere libero. Naturalmente tutta la mia comprensione per chi ancora non ci è riuscito, coraggio“.

Rispetto e supporto che bisognerebbe tramutare possibilmente in azioni concrete, vedi l’appoggio reale a quella legge contro l’omotransfobia che a breve riprenderà la propria corsa parlamentare.