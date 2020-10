Coming Out Day, Demi Lovato condurrà un evento su Facebook Watch

L’11 ottobre si terrà il Coming Out Day, ricorrenza internazionale in cui la comunità LGBT celebra l’importanza del coming out, del dichiarare apertamente il proprio orientamento sessuale/identità di genere. Per l’occasione venerdì 8 ottobre Demi Lovato e Tan France, volto di Queer Eye, condurranno uno speciale che sarà trasmesso su Facebook Watch.

Coming Out Day 2020 il titolo dell’evento, in cui Demi e Tan racconteranno storie di ragazzi e ragazze che hanno avuto la forza di dichiararsi, offrendo sostegno e coraggio a chi non è ancora riuscito nell’intento. Lo speciale di un’ora conterrà una performance musicale della Lovato, ringraziamenti e testimonianze di volti LGBT come Ruby Rose, Angelica Ross , la stilista Law Roach, Leiomy Maldonado, l’attore Nico Tortorella, la drag queen Trixie Mattel e l’influencer digitale Tyler Oakley. Oltre allo speciale di Facebook Watch, Facebook e Instagram lanceranno una varietà di funzionalità per il National Coming Out Day. Tra queste novità delle inedite guide Instagram create in collaborazione con PFLAG, It Gets Better Project e The Tegan and Sara Foundation; un nuovo pacchetto di adesivi sull’app di Facebook; e un logo Facebook animato ispirato al Coming Out Day che si collegherà a un feed hashtag personalizzato #ComingOut2020 che metterà in evidenza i contenuti più amati.

“Tutti nella comunità LGBTQIA hanno avuto un’esperienza diversa quando si tratta del proprio coming out“, ha affermato Rob Eric, chief creative officer di Scout Productions. “È questa unicità che ci lega come comunità e Scout Productions è onorata di poter lavorare con Facebook per celebrare il Coming Out Day con tutta la comunità, indipendentemente da dove ti trovi nel tuo percorso di condivisione della tua identità di genere e orientamento sessuale“.

Il Coming Out Day si celebra ogni 11 ottobre, in concomitanza con l’anniversario della Marcia Nazionale su Washington in cui migliaia di persone LGBT chiesero a gran voce il riconoscimento dei propri diritti nell’ottobre del 1987.