Coming out vietato prima dei 21 anni alle persone LGBTQ+

Lauren Boebert – repubblicana membro della Camera dei Rappresentanti del Colorado, dichiara sostenitrice di Trump e pro-vendita delle armi– sostiene che fino ai 21 anni fare coming out dovrebbe essere illegale. L’ha scritto in un tweet lo scorso venerdì, e purtroppo non era un pesce d’Aprile: “Richiediamo alle persone di avere 21 anni per comprare l’alcool e anche le sigarette” scrive Boebert “Perché sarebbe così irragionevole richiedere un certo livello di maturità prima di prendere alcune decisioni vitali sulla propria identità e sessualità?“. Il tweet delirante ha visto la reazione a catena dei social, soprattutto in relazione all’ipocrisia che Boebert manifesta riguardo la vendita delle armi: “Perché sarebbe così irragionevole richiedere un ceto livello di maturità prima di prendere alcune decisioni vitali comprando una pistola?” risponde un utente, citando il tweet. Un altro utente, risponde direttamente con una foto che ritrae Boebert insieme ai figli, tutti che impugnano tra le mani dei mitra. “Sembrerebbe che l’età non sia una preoccupazione qui” scrive nella caption.

Boebert prima e durante la sua campagna politica si è dichiarata apertamente anti-abortista e anti-LGBTQIA+, impegnata a “ridefinire il matrimonio come l’unione tra uomo e donna e nient’altro”, e schierandosi alla “difesa” dei bambini LGBTQIA+ in quanto vittime di un’ideologia che “sacrificano benessere e sicurezza davanti l’altare della sinistra radicale”.

Prima di essere eletta presso la Camera dei Rappresentanti , Boebert ggestiva il Shooter’s Grifle, rosticceria in Riflle (Colorado), dove ogni membro dello staff serviva i clienti muniti di pistole e fucili. Nel Settembre 2021 Boebert derise Ilhan Omar – mussulmana e membro della Camera dei Rappresentanti per lo Stato del Minnesota – con battute razziste che la dipingevano come “terrorista”.

