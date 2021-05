Michele Bravi vs. Pio e Amedeo: “Anni per raccontare l’amore per un ragazzo, le parole pesano” – VIDEO

< 1 minuto di lettura

Non solo Fedez, Federica Carta e Chadia Rodriguez. A distinguersi ieri sul palco del Concertone del Primo Maggio anche Michele Bravi, il cantautore umbro che ha deciso di rispondere idealmente all’intervento di Pio e Amedeo circa il valore delle parole, senza mai menzionare i nomi dei comici.

All’indomani del monologo sulle “parole proibite” contro il politicamente corretto a Felicissima Sera, Michele Bravi ha ripreso le fila del discorso sottolineando il rapporto indissolubile tra lettere e intenzioni:

In questi giorni si è parlato tantissimo dell’uso delle parole. Qualcuno ha detto che l’intenzione è molto più importante delle parole che si usano. Io una cosa da cantautore la voglio dire: io uso le parole proprio per raccontare la visione creativa del mondo. Per me le parole sono importanti tanto quanto le intenzioni. Le parole scrivono la storia, anche quelle più leggere possano avere un peso da sostenere enorme. La mia community lo sa bene.