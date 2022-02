San Valentino: 10 coppie LGBTQ+ famose che hanno fatto del loro amore un emblema di orgoglio

6 minuti di lettura

Non siamo riduttivi. Febbraio non è solo il 14 febbraio, San Valentino o la festa della coppia. Febbraio è il mese dell’amore. E noi lo celebriamo presentandovi 10 coppie LGBTQ+ famose che hanno scelto di vivere finalmente alla luce del sole la loro relazione, sia per sensibilizzare l’opinione pubblica sui diritti delle coppie LGBTQ+, sia per la scelta di essere onestə con se stessə e con ə propriə fan.

Le star che dopo il loro coming out come LGBTQ+ si mostrano orgogliosamente in coppia con ə propriə partner (in molti casi, anche con prole a seguito) diventano dall’alto del loro privilegio e della loro visibilità una vera e propria fonte di ispirazione per quelle persone che, all’interno di una società fortemente eteronormativa, vorrebbero uscire allo scoperto e parlare del proprio orientamento sessuale e/o della propria identità di genere non conformi a quella norma tossica che ci vorrebbe tuttə eterosessuali, divisi in due generi distinti e complementari, che spinge verso l’omologazione con la quale siamo costantemente costrettə a confrontarci.

A partire dagli anni ‘90 in poi sono sempre di più i volti di spicco del mondo dello spettacolo, ma anche di altri campi come la politica e lo sport (settori nei quali in passato le persone LGBTQ+ hanno ricoperto ruoli marginali o non sono proprio mai pubblicamente esistite), che hanno deciso di compiere questo atto liberatorio, un atto d’amore prima per sé stessə e poi per altrə, facendo diventare il proprio coming out anche atto politico di enorme impatto. Persone famose che hanno deciso di affrontare a muso duro i rischi della loro decisione di uscire allo scoperto: in molti casi gli ostacoli che si sono presentati sul loro percorso dopo il coming out sono stati tanti, ma sono certo stati maggiori i benefici, i vantaggi da un punto di vista di benessere personale. La libertà da loro ottenuta è oggi decisamente impagabile.

Ecco chi sono le coppie famose LGBTQ+ che oggi ti invitiamo a conoscere, anche se probabilmente molte di queste le avrai già sentite nominare.

Kristen Stewart e Dylan Meyer

L’attrice Kristen Stewart, diventata famosa in tutto il mondo per il suo ruolo in “Twilight”, ha fatto coming out circa una decina di anni fa dichiarando di essere queer.

In questi anni Kristen è stata con partner altrettanto famose, tra cui la cantante francese Soko e la supermodella nordirlandese Stella Maxwell. Dal agosto 2019 è in coppia con la sceneggiatrice Dylan Meyer.

Kristen e Dylan si sono conosciute per la prima volta sul set circa 6 anni fa, ma hanno iniziato ad uscire di recente insieme dopo la fine della relazione tra Kristen e la modella Stella Maxwell.

Denis O’Hare e Hugo Redwood

Denis O’Hare (conosciuto per i suoi ruoli nelle diverse stagioni di “American Horror Story”) e l’attore Hugo Redwood si sono sposati nel 2011 pochi giorno dopo l’approvazione della legge sul matrimonio egualitario nello stato di New York.

Nel 2014 hanno adottato Declan.

La coppia ha ricevuto il premio “Let Love Define Family” al gala annuale Raise a Child.

Ellen de Generes e Portia de Rossi

Tra le coppie lesbiche più famose e durature del mondo dello spettacolo c’è quella composta dalla conduttrice televisiva Ellen de Generes e dall’ex modella, scrittrice e attrice Portia De Rossi.

Ellen e Portia si sono conosciute nel 2000 e fanno coppia fissa dal 2004, dopo essersi sposate a Los Angeles il 16 agosto 2008.

Nel 2011 Forbes ha inserito Ellen De Generes e Portia De Rossi nell’elenco delle coppie LGBTQ+ famose più influenti e potenti del mondo.

Neil Patrick Harris e David Burtka

Gli attori Neil Patrick Harris e David Burtka (che hanno recitato nelle serie “How I Met Your Mother”, “AHS”, “Una serie di sfortunati eventi”), poche ore dopo la firma della legge che ha reso legale il matrimonio egualitario nello stato di New York, si sono sposati nel 2011 ed i festeggiamenti sono avvenuti in Italia, a Perugia. Ma già prima di questa data, gli attori hanno allargato la loro famiglia: nel 2010 sono diventati papà, tramite maternità surrogata, di Harper Grace e Gideon Scott. La mamma è sempre rimasta in contatto con la famiglia arcobaleno tra le più famose di Hollywood.

Ricky Martin e Jwan Yosef

La coppia gay tra le più sexy del pianeta, il cantante Ricky Martin ed il pittore di origini siriane naturalizzato svedese Jwan Yosef, sono sposati dal 2017.

Sono anche genitori! Ricky Martin nel 2008, prima di incontrare Jwan, ha avuto tramite maternità surrogata due gemelli: Matteo e Valentino. Nel dicembre del 2018 nasce, sempre attraverso maternità surrogata, la loro prima bambina: Lucía. Nell’ottobre 2019 nasce un altro bambino: Renn.

Jodie Foster e Alexandra Hedison

Tra le attrici più famose del pianeta (nonché mentore di Kristen Stewart, altra attrice presente in questa lista) c’è Jodie Foster, che ha recitato, come probabilmente già saprai, in lungometraggi del calibro di “Taxi Driver”, “Il silenzio degli innocenti” e “The Mauritanian”.

Jodie, che per lungo tempo ha tenuto nascosto il suo orientamento sessuale alla stampa e aə fan, ha fatto coming out nel 2013 durante il discorso di ringraziamento per il premio Cecil B. DeMille alla carriera. Durante il discorso ha ringraziato la sua ex partner Cidney Bernard, produttrice cinematografica, insieme alla quale è diventata mamma. Hanno avuto due figli: Charles e Christopher, nati rispettivamente nel 1993 e nel 2008.

Dal 2014 Jodie è sposata con la regista Alexandra Hedison. Nel 2020, quando Jodie Foster ha vinto il Golden Globe come miglior attrice non protagonista per “The Mauritanian”, ha accolto la vittoria con un bacio in diretta alla sua donna (si trovavano entrambe sedute sul divano in streaming in quanto, trovandosi il mondo in piena pandemia da Covid-19, Jodie non aveva potuto ritirare dal vivo il premio). Durante i ringraziamenti ha detto “Amo mia moglie: grazie, Alex!”.

Dan Savage e Terry Miller

Il giornalista ed attivista LGBTQ+ Dan Savage, che ha dato vita al famoso progetto It Gets Better project (contro il bullismo ed il cyberbullismo omofobico), è ufficialmente sposato con il marito Terry Miller (modello e ambassador di Tom of Finland) dal 2012, anno della legalizzazione del matrimonio egualitario nello stato di Washington.

Savage e suo marito, Terry Miller, hanno un figlio di nome DJ, ora ventenne, che hanno adottato da bambino.

Sarah Paulson e Holland Taylor

Dichiaratamente pansessuale, l’attrice protagonista dell’antologia “American Horror Story” (e di altre serie importanti come “American Crime Story” e “Ratched”) ha avuto una relazione dal 2004 al 2009 con l’attrice Cherry Jones. Dal 2015, Sarah è, invece, legata sentimentalmente all’attrice Holland Taylor.

La coppia, in questi anni di relazione, è stata chiacchieratissima, in particolare per la notevole differenza d’età che intercorre tra le due donne. Sarah Paulson le dedica spesso pubblicamente dei dolcissimi messaggi d’amore.

Elton John e David Furnish

Negli anni novanta, Elton John (uno dei primi grandi artisti del mondo della musica a dichiararsi appartenente alla comunità LGBTQ+) ha iniziato una relazione con il regista canadese David Furnish. La coppia si è dapprima unita civilmente nel 2005, per poi sposarsi nel 2014.

Elton John e David Furnish hanno avuto due bambini, entrambi nati dalla stessa madre surrogata: Zachary, nato in California il giorno di Natale del 2010, e Elijah, nato l’11 gennaio 2013.[69] La madrina di entrambi è stata Lady Gaga.

Matt Bomer e Simon Halls

L’attore Matt Bomer (“White Collar”, “AHS”, “The Normal Heart”) e il pubblicitario Simon Halls formano una tra le coppie gay più famose al mondo. Sono sposati dal 2011 (prima del coming out ufficiale come gay di Matt, avvenuto nel 2012) ed hanno avuto tre figli nati da due diverse gravidanze surrogate: Henry, Kit e Walker. La famiglia vive a Los Angeles.

