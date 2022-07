Cynthia Erivo, l’attrice candidata agli Oscar fa coming out: “Sono bisessuale”

2 min. di lettura

35enne attrice e cantante inglese, Cynthia Erivo ha vinto un Tony Award, un Drama Desk Award, un Grammy, un Outer Critics Circle Award, un SAG Award e un Premio Emmy in pochi anni di carriera, strappando la nomination agli Oscar nel 2020 come miglior attrice grazie ad Harriet e 3 candidature ai Golden Globe.

Sempre più lanciata ad Hollywood, Cynthia ha fatto coming out sull’ultimo numero di Vogue, dichiarandosi bisessuale. Conquistata la cover del numero Pride di British Vogue insieme ad Ariana DeBose e Cara Delevingne, Erivo ha per la prima volta parlato della sua appartenenza alla comunità LGBTQ+ e delle inevitabili pressioni nel fare coming out.

“Molte persone LGBTQ+ sentono ancora il bisogno di giustificare costantemente il motivo per cui meritiamo di essere trattati come tutti gli altri, quando in realtà l’unica differenza è che amiamo in modo diverso e ci esprimiamo in modo diverso. Invece di essere rimproverati per questo, dovremmo essere lodati per quanto siamo coraggiosi. Questa è la cosa più importante: dare alle persone lo spazio per mostrarsi pienamente come sono”.

Su Instagram, nel condividere la copertina Cynthia ha scritto: “I nervi e la paura hanno ostacolato la condivisione di tutto ciò che sono, e oggi grazie al Pride e ad alcune persone meravigliose accanto a me condivido un po’ di più”. Erivo ha ringraziato l’editore di British Vogue Edward Enninful per averle dato “spazio” sulla copertina, per parlare della sua bisessualità.

Cynthia già vede l’Oscar 2024 grazie all’iconico ruolo della co-protagonista nell’adattamento cinematografico del musical Wicked, dopo aver già vinto tutto quello che c’era da vincere con revival di Broadway del Colore Viola. Nel 2021 l’attrice si era definita ‘queer’, senza però scendere nel particolare. “Non mi sono mai sentita come se avessi necessariamente bisogno di fare coming out, solo perché nessuno l’ha mai chiesto davvero”, disse all’epoca. “Le persone fanno supposizioni… ma nessuno ha mai pensato davvero che io sia etero! Penso che nessuno pensi a me come a una persona che ha relazioni che non sono platoniche! Quindi non ho mai avuto bisogno di discutere davvero di nulla della mia sessualità“.

