Daniel Radcliffe balla il voguing in una sorprendente esibizione drag in “TBS Miracle Workers”

2 minuti di lettura

Nell’apertura di “Oregon Trail”, la terza stagione della serie televisiva “Miracle Workers”, Daniel Radcliffe, che interpreta il reverendo Ezekiel Brown, si esibisce in drag ballando il voguing sulle note di “She’ll Be Coming Round The Mountain”.

I produttori Daniel Mirk e Robert Padnick, in un’intervista a Entertainment Weekly, hanno detto che Daniel è stato “super entusiasta di interpretare questa sequenza” (già nel 2008 sulle pagine della rivista Details l’attore si diceva intenzionato a interpretare una drag queen).

Vestito con boa di struzzo, guanti lunghi fino alle spalle, stivali da cowboy e hot pants, in questa scena balla alla perfezione il voguing, la cui preparazione è stata dura e intensa, ma ampiamente ripagata: Daniel appare come una diva favolosa dal tocco decisamente british.

Daniel Radcliffe e il suo attivismo LGBTQ+

Daniel Radcliffe, uno dei volti più noti al mondo per la sua interpretazione in Harry Potter, è anche un grande alleato etero e cis della comunità LGBTQ, il cui attivismo gli è valso il Trevor Project’s Hero Award.

Oltre a ricordarlo in un ruolo gay nel film “Giovani Ribelli – Kills Your Darling” (la scena del bacio l’abbiamo elencata tra quelle più belle della storia del cinema LGBT), l’attore ha sostenuto le donne transgender dopo che l’ autrice di Harry Potter JK Rowling si è rivelata transfobica.

“Le donne transgender sono donne“, ha detto. “Qualsiasi affermazione contraria cancella l’identità e la dignità delle persone transgender e va contro tutti i consigli forniti dalle associazioni sanitarie professionali che hanno molta più esperienza in materia di Jo (Rowling) o di me“.

Nel lontano 2010 Daniel Radcliffe fu testimonial di uno spot prodotto da un’associazione LGBT che aiuta coloro che, per il loro orientamento sessuale e identità di genere, pensano al suicidio.

Le donazioni economiche che ogni anno fa ad organizzazioni come il Trevor Project sono molto alte.

Ecco il video: