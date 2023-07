David Corenswet, l’attore lanciato da Ryan Murphy sarà il nuovo sexy Superman – la gallery

0:00 Ascolta l'articolo

Warner e DC Comics hanno svelato colui che interpreterà il nuovo Clark Kent in Superman: Legacy, in uscita nel 2025 con James Gunn alla regia.

David Corenswet, 30enne attore americano ai più sconosciuto, fino ad oggi noto soprattutto grazie a Ryan Murphy. Dopo aver girato un solo episodio di House of Cards – Gli intrighi del potere, Corenswet viene infatti scelto dal potentissimo produttore per interpretare River Barkley in The Politician. Amante di Payton Hobart, interpretato da Ben Platt, River si suicida al termine del primo episodio, rimanendo comunque voce narrante dell’intera serie, tornando per 11 episodi.

L’anno successivo, nel 2020, Murphy torna a bussare alla porta del bel David per un ruolo decisamente più centrale in Hollywood. Corenswet è il protagonista assoluto, nei panni di Jack Castello, veterano della seconda guerra mondiale che aspira a diventare attore ritrovandosi però gigolò per soli uomini nella Los Angeles degli anni d’oro. Nel 2022 visto anche in 6 episodi di We Own This City – Potere e corruzione e nello splendido Pearl, horro di Ti West, David ha ora fatto jackpot, perché il mantello di Superman ti cambia la vita.

Al suo fianco, nei panni di Lois Lane, troverà Rachel Brosnahan, indimenticabile Miriam “Midge” Maisel in The Marvelous Mrs. Maisel. Superman: Legacy affronterà gli anni ’20 dell’Uomo d’Acciaio, mentre cerca di conciliare la sua eredità kryptoniana e la sua vita quotidiana con la sua famiglia umana adottiva a Smallville. Vedremo un Superman bisessuale anche al cinema, come capitato nei fumetti? Difficile a dirsi, se non impossibile.

Dopo aver più volte interpretato ruoli gay, David Corenswet, sulla cui vita privata non si sa assolutamente nulla, sarà quindi Clark Kent, dopo i 4 Superman di Christopher Reeve, l’unico Superman di Brandon Routh e i 3 Superman di Henry Cavill. Riuscirà a non farli rimpiangere?

