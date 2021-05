DDL Zan, il leghista Alberto Zelger: “L’Omofobia non esiste, le donne preferiscono accudire” – VIDEO

2 minuti di lettura

Luca Bertazzoni di Piazza Pulita ha intercettato i politici della Lega diventati famosi per le loro uscite omofobe riportate da Fedez sul parco del Concertone del 1 maggio.

La confusione di Alberto Zelger: non ha idea cosa sia il ddl Zan

Senza vergogna, in particolare, Alberto Zelger, consigliere comunale leghista di Verona. Aveva detto: “Le unioni civili sono una sciagura per la riproduzione e la conservazione della specie“.

Qualcuno dice che ho pagato io Fedez per farmi pubblicità.

Incalzato dal giornalista, sostiene la sua teoria:

Se le unioni civili fossero così diffuse in un città o uno stato, non nascerebbero più bambini e la società si estingue. In quel contesto (nella sua precedente dichiarazione, ndr) ho detto la parola sciagura, che non la direi più adesso, perché è stata male interpretata da Fedez, che non solo è scorretto ma ha anche approfittato di un servizio pagato da tutti i cittadini per fare propaganda politica.

E sul ddl Zan, ripete gli slogan alla Pillon:

È una legge liberticida, contro la Costituzione, contro la libertà di stampa, che mette a disagio le donne persino quando fanno le gare sportive che si trovano di fronte degli uomini transgender che vincono tutte le gare e loro non possono difendersi. Lo scopo del ddl Zan è quello di entrare nelle scuole, a insegnare quanto è bello l’amore omosessuale. Se a un bambino di 5 anni, che venga a detto che l’amore omosessuale è bello, a me non va.

Oltre a questioni già risolte anche dai giuristi del Senato, Zelger è rimasto agli anni ’50:

Le attitudini maschili e femminili sono per natura abbastanza diversi. Le donne preferiscono accudire la persona e gli uomini preferiscono la tecnologia. L’omofobia non esiste, perché in Italia non c’è discriminazione nei confronti dell’omosessualità. Negli ultimi 10 anni, 26 episodi di discriminazione per orientamento di genere. Ci sono stati casi anche a Verona che hanno denunciato, e si sono rivelate delle montature.

Dove ha preso i dati il consigliere Zelger? È conscio che le donne possono anche lavorare? Ma soprattutto: ha mai letto il testo della legge contro l’omotransfobia, la misoginia e l’abilismo?