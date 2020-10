Diversity Media Awards 2020, le nomination: tra i personaggi dell’anno Ghali ed Emma Marrone

Il 29 novembre si terrà la serata di premiazione dei Diversity Media Awards 2020, riconoscimenti che premiano i personaggi e i contenuti media che hanno contribuito a una rappresentazione valorizzante della diversità nelle aree genere e identità di genere, orientamento sessuale ed affettivo, etnia, età e generazioni, disabilità.

La quinta edizione dei DMA sarà trasmessa in live streaming su tutti i canali di Diversity, causa Covid-19. Oggi sono state annunciate le nomination ufficiali. Tra i migliori film italiani La Dea Fortuna si scontra con La scomparsa di mia madre, mentre tra i personaggi dell’anno troviamo Ghali ed Emma Marrone sfidare, Aboubakar Soumahoro, Massimo Bottura, Vanessa Incontrada e Lina Wertmüller. Tra gli influencer dell’anno i Papà per Scelta dovranno vedersela con Muriel, Fumetti Brutti, Licia Fertz, Antonio Dikele Distefano e Margherita e Damiano Tercon, mentre tra i programmi tv L’Assedio di Daria Bignarsi è in corsa con Tagadà, Love me stranger, Propaganda Live, Che tempo che Fa e Il corpo dell’amore. Sfida all’ultimo voto tra le serie tv straniere, senza dimenticare quelle italiane e kids, la miglior campagna pubblicitaria e il miglior prodotto digitale.

Diversity Media Awards 2020 – NOMINATION

Miglior film italiano

Mio fratello rincorre i dinosauri (Paco Cinematografica, Neo Art Producciones, Rai Cinema, Eagle Pictures)

Tutto il mio folle amore (Indiana Production Company, Rai Cinema, 01 Distribution)

La scomparsa di mia madre (Reading Bloom e Rodaggio Film)

La Dea Fortuna (Warner Bros. Entertainment Italia, R&C Produzioni, Faros Film)

Genitori quasi perfetti (Indiana Production, Adler Entertainment)

Personaggio dell’anno

Aboubakar Soumahoro

Ghali

Massimo Bottura

Vanessa Incontrada

Lina Wertmüller

Emma Marrone

Influencer dell’anno

Papà per scelta

Fumetti Brutti

Muriel

Antonio Dikele Distefano

Licia Fertz

Margherita e Damiano Tercon

Miglior programma TV

Tagadà (La7)

Love me stranger (laF – Sky135)

L’assedio (Nove)

Propaganda Live (La7)

Che tempo che fa (Rai 2)

Il corpo dell’amore (Rai 3)

Miglior programma radio

Fahrenheit (Rai Radio 3)

Miracolo Italiano (Rai Radio 2)

No Profit (Rai GR Parlamento)

Ordinary Girls (Radio Popolare)

Tg Zero (Radio Capital)

Miglior serie TV italiana

Made In Italy (Amazon Prime Video, Canale 5 – Amazon Prime Video, Mediaset)

Ognuno è perfetto (Rai 1 – Rai Fiction, Viola Film, CPTV RAI di Torino, Film Commission Torino Piemonte)

La compagnia del cigno (Rai 1 – Indigo Film, Rai Fiction)

Volevo fare la rockstar (Rai 2 – Rai Fiction, Pepito Produzioni)

Extravergine (Fox Life – Fox Networks Group Italy, Publispei)

Miglior serie TV straniera

Special (Netflix – Warner Bros. Television)

Fleabag (Amazon Prime Video – BBC Three)

Watchmen (SKY Atlantic – HBO)

When they see us (Netflix – Participant Media, Harpo Films, TriBeCa Productions, Foward Movement)

Pose (Netflix – FX)

Euphoria (SKY Atlantic – HBO)

Miglior serie kids

Steven Universe (Cartoon Network)

My Little Pony: l’amicizia è magica (Netflix)

The Dragon Prince (Netflix)

I casagrandes (Nickelodeon)

Twelve Forever (Netflix)

Berry Bees (Rai Gulp)

Miglior prodotto digitale

Fanpage (edizione Napoli) – Le lettere dei napoletani ai migranti in difficoltà – https://www.facebook.com/watch/?v=789286601413739

Freeda – Io sono Martina – https://www.youtube.com/watch?v=H4iqS8Vwc9c

Profilo di Venti – DISLESSIA, ce la spiega Andrea Delogu – https://www.youtube.com/watch?v=WzpFjJxsVwI

Tlon – Oltre la prima impressione – https://www.facebook.com/associazionetlon/posts/1330458850426874

Vita con Lloyd – La famiglia è… – https://www.facebook.com/vitaconlloyd/posts/2638464459559855

Vice – Femministe e antifemministe discutono di parità, sessismo e intersezionalità in Italia – https://www.youtube.com/watch?v=qWTF-3RpFvk&feature=youtu.be

Miglior campagna pubblicitaria

#IAMTHESPORT (Cisalfa – Conversion)

Voglio (Amazon Echo – Joint London)

Decido io (Tampax – Publicis Italia)

Love people, not labels (OVS – M&C Saatchi)