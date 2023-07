Barbara d’Urso lascia “Pomeriggio Cinque”. Al suo posto arriva Myrta Merlino

0:00 Ascolta l'articolo 2 min. di lettura Scuro Chiaro

Dopo 15 anni dalla messa in onda della prima puntata di Pomeriggio Cinque, oggi – sabato 1° luglio 2023 – Mediaset ha annunciato ufficialmente che dalla prossima stagione la conduttrice partenopea Barbara d’Urso non condurrà più l’amatissimo contenitore del pomeriggio di Canale 5.

Un annuncio che, nonostante l’indiscrezione girasse già da tempo tra gli addetti ai lavori, è arrivato come un fulmine a ciel sereno in questo primo weekend di luglio e che ha lasciato tutti i telespettatori della trasmissione senza parole.

Il 2 giugno 2023, infatti, durante l’ultima puntata della 15esima stagione della sua trasmissione, Barbara d’Urso aveva salutato il suo pubblico con il consueto: “Ci rivediamo a settembre”.

Sembrava dunque rimandata, per lo meno al prossimo dicembre – quando la sarebbe scaduto il contratto con Mediaset, la sua dipartita dalla trasmissione che l’ha vista entrare nelle case degli italiani per ben 2750 puntate dal lontano 2008 fino ad oggi.

“Mediaset ringrazia Barbara per la professionalità dimostrata e per il grande lavoro svolto alla guida del programma pomeridiano della rete. Il contratto dell’artista è in essere fino a dicembre 2023. Canale 5 e Barbara d’Urso procederanno alla ricerca di nuovi progetti editoriali”, riporta il comunicato stampa rilasciato nel primo pomeriggio di oggi da Mediaset, facendo dunque presagire che non sia ancora stato trovato un accordo per i mesi a venire.

Mediaset che in queste settimane è nell’occhio del ciclone non solo per i numerosi taglia e cuci tra i volti delle diverse trasmissioni ma anche per un particolarissimo gossip, scoppiato dopo la morte di Silvio Berlusconi, che vorrebbe Pier Silvio Berlusconi geloso del fratellastro Luigi Berlusconi. Ve lo abbiamo raccontato meglio proprio qualche ora fa interpellando chi tutto sa: ChatGPT.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

Barbara d’Urso: le indiscrezioni delle ultime ore

Ma torniamo a noi: che sia dunque tempo di un ritorno in Rai per l’ex Regina di Cologno Monzese? Il rumors su un suo possibile approdo nella giuria di Ballando con le stelle – notizia di cui avevamo già avuto modo di darvi conto qualche settimana fa – non sembra poi più così lontano.

Intanto, sul web hanno già iniziato a circolare le prime voci su chi potrebbe prendere il posto di Barbara d’Urso nel Pomeriggio di Canale 5. Stando alle indiscrezioni nell’ammiraglia Mediaset potrebbe arrivare la giornalista Myrta Merlino, fresca di addio dal suo programma “L’aria che tira” andato in onda sino a qualche settimana fa su La7.

Non ci resta dunque che attendere martedì 4 giugno per scoprire tutte le novità dei palinsesti televisivi della prossima stagione.

© Riproduzione Riservata