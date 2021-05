Duncan James: “In terapia anche a causa dell’omofobia”

< 1 minuto di lettura

Cantante dei Blue, Duncan James ha fatto coming out come bisessuale nel 2009, per poi dichiararsi gay nel 2012. Felicemente fidanzato con Reis dal 2019 e padre di una ragazza di 16 anni, avuta quando non aveva ancora accettato la propria omosessualità, Duncan ha confessato di ricevere ancora oggi indicibili commenti omofobi, sui social.

Intervistato da Ok! Magazine, James ha ammesso che “gli ci è voluto un po‘” per dichiararsi totalmente, ma dopo 10 anni soltanto ora sta “davvero” iniziando a sentirsi “a suo agio” con la propria identità.

“Molti dei miei fan nel Regno Unito sono stati davvero di supporto“. “Ma ho molti fan internazionali che trovano ancora difficile accettare che io sia gay. Rodrigo e io abbiamo pubblicato una foto e ci sono stati alcuni commenti negativi, del tipo, ‘Fate schifo, siete disgustosi, andrai all’inferno”. Troll che hanno pesantemente influito sull’umore del cantante, già stressato dal Covid, tanto da finire in depressione e iniziare un percorso con un terapista.

“Abbiamo tutti lottato con la nostra salute mentale, specialmente nell’ultimo anno. È stata dura. Sono arrivato a un punto in cui ho detto a Rodrigo: “Sento di non avere nessuno con cui parlare. Non posso scappare, non posso fare niente. È orribile”. Il terapista on line ha “davvero aiutato” il cantante, pronto a prendere parte a Celebrity Masterchef Uk.

James vuole anche riunire i Blue, ovvero Antony Costa, Simon Webbe e Lee Ryan, per celebrare i 20 anni della band, che ha venduto oltre 15 milioni di dischi in tutto il mondo.