Duncan James innamoratissimo presenta il fidanzato in tv, che rivela: “Sapevo che dovesa essere mio”

Duncan James, cantante dei Blue, e il fidanzato Rodrigo Reis hanno fatto il loro debutto televisivo su Loose Women. I due sono stati invitati per condividere con il pubblico la loro storia d’amore in vista di San Valentino, al cospetto della conduttrice Ruth Langsford.

Collegati in video, e separati causa pandemia, Duncan e Rodrigo hanno rivelato di essersi conosciuti in un bar in Belgio, due anni fa.

“L’ho visto dall’altra parte del bar, ed era molto il mio tipo. Ero tipo ‘Oh, è sexy!’. È successo un paio di anni fa in Belgio“, ha rivelato Duncan, 42 anni. “Stavo facendo un concerto con gli altri ragazzi dei Blue. Ho conosciuto Rodrigo all’afterparty“.

Rodrigo ha confessato che non sapeva chi fosse Duncan. “In Brasile, da dove vengo, loro non sono così famosi. Ma sapevo che questo ragazzo doveva essere mio“. Da allora, anche nel bel mezzo di una pandemia, i due non si sono più lasciati.

42 anni, Duncan James ha una figlia, Tianie-Finn, avuta nel 2004 dall’ex fidanzata Claire Grainger. Successivamente ha fatto coming out, prima come bisessuale e successivamente come gay.