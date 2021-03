Duncan James: “Mia figlia 16enne insultata perché ha un padre gay”

< 1 minuto di lettura

42enne cantante dei Blue, attualmente felicemente fidanzato con l’amato Rodrigo e dichiaratamente omosessuale da anni, Duncan James ha una figlia, Tianie-Finn, avuta nel 2004 dall’ex fidanzata Claire Grainger.

Oggi quasi 17enne, la ragazza viene bullizzata on line solo e soltanto perché ha un padre gay. A denunciarlo lo stesso cantante, via TheSun.

Le persone sono semplicemente orribili. Ha un’età in cui è molto interessata al suo telefono e i suoi amici sono tutti su piattaforme social come TikTok, è davvero la sua vita. Ma è anche consapevole che le persone potrebbero essere terribili. Le persone possono essere piuttosto cattive sul fatto che io sia gay, dire cose orribili sul fatto che sono un papà gay. C’è chi le ha scritto, ‘Non è disgustoso avere un padre gay? Come ti senti?’, oppure ‘devi vergognarti di lui’, e cose del genere. E io mi chiedo, “Perché scrivi a una ragazzina per dirle cose simili? Sei pazzo?”. Le persone sono semplicemente orribili.