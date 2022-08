Ecco settembre: 5 libri LGBT+ per (ri)cominciare

5 min. di lettura

«Ma l’estate va e porta via con sé anche il meglio delle favole»: l’estate sta per finire e, come scritto da Califano e cantato dalle voci di Mina, Chiara Galiazzo e Francesca Touré, l’estate è solo un gioco, è stupenda, sì, ma dura poco. E quando finisce e arriva il momento di salutare il suo tempo sospeso e tutte le sue piccole magie, tocca riabbracciare la nuova stagione, far bilanci e ricominciare. Per questo motivo e per augurarvi una buona ripresa, abbiamo pensato a cinque libri che celebrano le scoperte e i nuovi inizi, le epifanie e l’atto di ricominciare, nonostante tutto.

1) Transagonistica – Gabriele Galligani – Battaglia Edizioni

Se parliamo di nuovi inizi e prospettive nuove, allora non possiamo escludere da questo elenco Transagonistica, il romanzo d’esordio di Gabriele Galligani, uscito qualche mese fa per Battaglia Edizioni. Una storia che riesce là dove in molti hanno fallito, rendendo vero il binomio sport e inclusività. Che quello dello sport sia un mondo ancora denso di machismo e normatività non è una novità per nessuno. Soprattutto il calcio, con i suoi dettami di virilità ed eroismo, relega le identità queer agli angoli degli spogliatoi e spesso costringe a indossare maschere e ad agire negazioni e mistificazioni del sé. Gabriele Galligani è il primo, almeno considerando il campo della narrativa italiana, a trascinare nel racconto dello sport uno sguardo aperto e accogliente. Transagonistica parla di sport, di calcio nello specifico, e di corpi transessuali e lo fa, facendo dell’attività corporea, un pretesto per raccontare di vittime e carnefici, delle gabbie e delle ali dell’identità. Con una prefazione di Wu Ming e una lingua definita “anch’essa transessuale”, Galligani dà prova di grande abilità narrativa. Per cominciare a guardare lo sport da una prospettiva altra.

2) Be Kinky – Andrea Farolfi – Giunti Editore

Ricominciare a volte significa ripartire da sé stessi, mettere in discussione tutto: la pelle e il corpo, le consapevolezze e tutte le certezze. Ricominciare è cercare equilibri nuovi, nuove frontiere, nuovi approdi e nuovi piaceri. Ricominciare è cercare nuovi desideri, scrostare ogni convinzione per ripartire dal desiderio più recondito. Be Kinky di Andrea Farolfi (Giunti Editore) è un manuale agile e illustrato per cominciare a guardare il sesso con occhi nuovi, per sperimentare le pratiche kinky o solo per rivederle senza pregiudizi, per abbracciarle, qualora volessimo abbracciarle, senza tabù o preconcetti, senza risa e sguardi obliqui. “Sperimentare” fa rima con “ricominciare” e Be Kinky è l’occasione più adatta per farlo, qualsiasi sia il nostro orientamento sessuale, qualunque sia la nostra identità di genere, questo libro è qui per accompagnarci passo dopo passo, e partendo dalle basi, alla scoperta della sessualità alternativa.

3) Canone ambiguo, Luca Starita, Effequ

A proposito di guardare le cose – le vite, le storie, i libri e le arti – da prospettive diverse e allineate con i nostri tempi, sì, sbilenchi ma senz’altro magmatici, tumultuosi e metamorfici, Canone ambiguo di Luca Starita è un testo importante. Pubblicato all’inizio dello scorso anno da Effequ, casa editrice tra le più coraggiose e lungimiranti del panorama culturale italiano, Canone ambiguo ci offre la possibilità di osservare la nostra letteratura da una lente inedita e finalmente lucida: quella queer. Il canone letterario del nostro paese, infatti, è da sempre maschio ed eteronormato, sbiancato, cisgender ed eterosessuale. Alcune opere, però, di autori tra i più osannati e criticati, sono inaspettatamente abitate dal seme dell’obliquità sessuale. Imbarcatosi in un singolare grand tour letterario, Starita, accompagnato dal nume tutelare di Pier Vittorio Tondelli, ci conduce alla scoperta di opere e scrittori che risiedono ai margini del canone. Così, leggendola e ri-leggendola con nuovi strumenti ermeneutici, la nostra letteratura ci appare finalmente nuova, finalmente più femminea e femminile, più sensibile ai temi dell’omosessualità e delle identità queer. Tra gli autori e le autrici citate, Palazzeschi e Aleramo, De Céspedes, Comisso e Gadda. Poi, ancora, Morante, Moravia e Ginzburg, Banti, Gadda e Guglielminetti. Un libro per cominciare a mettere in discussione il canone, a destrutturarlo, decostruirlo e riscoprirlo. Per riscoprire le nostre radici, più autentiche che mai.

4) Cose spiegate bene. Questioni di un certo genere, Arianna Cavallo, Ludovica Lugli, Massimo Prearo, Iperborea & Il Post

Questioni di un certo genere è il secondo numero della rivista Cose spiegate bene, nata dalla collaborazione del Post e di Iperborea, che uniscono gli sforzi e gli intenti con l’obiettivo di fare chiarezza su alcune delle “cose” della nostra contemporaneità, “cose” che pensiamo di sapere ma che conosciamo solo di sbieco, “cose” che sentiamo nominare ma sulle quali non ci siamo mai soffermati a riflettere, “cose” che diamo per scontate, ma che scontate non sono affatto. Tra queste, le “cose” che riguardano i generi e le sessualità, gli orientamenti, i corpi non conformi e le battaglie identitarie. Con contributi di Arianna Cavallo, Diego Passoni, Fumettibrutti, Vera Gheno, Gianmarco Negri e Massimo Prearo, la rivista aiuta tutti coloro che vogliono cominciare a orientarsi nel mare magnum delle questioni di genere.

5) I turbamenti del giovane Törless, Robert Musil, Marsilio

Il pensiero di settembre e delle ore malconce che lo precedono ci trascina inesorabilmente alle porte di un ricordo bambino, dell’immagine sfocata della fine dell’estate: corpicini abbronzati e ginocchia sbucciate, occhi brillanti e aspetto impaurito. Ogni estate, da bambini, tutto muore per sempre e tutto piano piano ricomincia. Il pensiero di settembre ci riconduce all’inizio della scuola, al tempo in cui anche la nostra vita era un romanzo di formazione imperfetto e involuto. Per questo, se celebriamo gli inizi e i risvegli, allora dovremmo leggere o rileggere I turbamenti del giovane Törless, il romanzo di Robert Musil, che è esordio e già capolavoro. Un testo perturbante, che racconta gli anni di apprendistato del protagonista trascorsi in un rigido ed esclusivo collegio militare, dove ogni infanzia muore e ogni adolescente si scrosta e si lacera per scoprirsi uomo. Un romanzo sulla crisi della crescita e dell’identità, sulla scoperta di sé e sulla ferocia delle carni e dell’adolescenza. Vittima di questa efferatezza è Basini, giovane omosessuale che, in seguito a un impercettibile gesto ribelle, viene seviziato e punito corporalmente dai compagni. Un romanzo denso come fumo in una stanza senza porte per riflettere su ciò che siamo e ciò che eravamo, intimamente, sessualmente, collettivamente. Per ri-cominciare ad apprezzare i classici senza tempo.

