Ora, non vogliamo discutere della qualità della locandina di Signorelli, o in generale della qualità della sua opera: pensiamo che non sia questo il centro della discussione e che anzi concentrarci su questo sia un ottimo modo per distrarci dall’argomento. Sotto la locandina di Signorelli è pieno di persone che affermano di stare criticando l’autrice non perché è trans o perché ha disegnato una donna trans ma perché il suo disegno non è colorato, è solo uno schizzo, è fatto male. Ma, stranamente, nessuna di queste persone pone le stesse critiche al disegno ancora più spoglio realizzato da Leonardo “Leo” Ortolani, l’autore di Rat-Man, per la sua locandina, un’altra delle prime quattro annunciate. Anzi, di queste quattro locandine quella realizzata da Signorelli è l’unica a superare i 10-30 commenti: mentre scriviamo, ne ha già più di 700 su Facebook e quasi 800 su Instagram.

Oltre ai già citati commenti sulla qualità del disegno, misteriosamente solo sotto la locandina di Signorelli come spiegavamo, possiamo raggruppare gli altri interventi apparsi su Facebook e Instagram in: “è di cattivo gusto,” il tipico commento di quelli che “sì vanno bene i diritti per la comunità LGBTQ+ ma il Pride e i baci per strada sono ostentazione, “è banale,” che contraddice un po’ l’attenzione che ha attirato, “anche qui è arrivato il politically correct” e (questo lo citiamo testualmente perché non sapremmo dirlo meglio) “disegnare un pene a una donna è come disegnare una vagina a un uomo” (con una notevole variante che denunciava come oggi la “confusione sessuale” sia vista come progresso). Qualcuno fa notare come una simile immagine, comparsa nel materiale promozionale del videogioco Cyberpunk 2077, fosse stata attaccata dalle persone trans (ne abbiamo discusso anche su Gay.it con l’aiuto della giornalista Ana Valens), non cogliendo un’importante differenza: il manifesto di Lucca Changes è realizzato da un’autrice trans, che può raccontare il suo corpo un po’ come le pare. Non vogliamo dire che non sia possibile discutere la rappresentazione scelta da Signorelli, ma questa è una discussione che secondo noi dovrebbe avvenire in altri tempi, con un clima diverso e con persone diverse (cioè, magari con altre persone trans). Non ci dilunghiamo sulle battute sul pacco, l’uccello, la sorpresa… Ma naturalmente, anche in risposta a questi attacchi, c’è pure una miriade di commenti positivi scritti da persone che hanno apprezzato ciò che Signorelli sta facendo nel tentativo di normalizzare quella che dovrebbe essere ormai una ovvietà: alcune donne hanno il pene.