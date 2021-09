Eduardo Leite, aspirante presidente del Brasile: “Sono gay ma non necessariamente attivista LGBT”

2 minuti di lettura

Diventato celebre in quanto primo candidato presidenziale brasiliano dichiaratamente gay, il conservatore Eduardo Leite ha messo le mani avanti, precisando che non si strapperà certamente i capelli per sostenere i diritti LGBT.

36enne candidato trainato dal consenso di finanzieri e investitori, Eduardo ha detto al Buenos Aires Times che non crede che l’essere gay renda una persona automaticamente incline a fare campagna per l’uguaglianza LGBT+.

“Non è una causa per cui darei la vita“, ha precisato Leite. “Non tutte le donne sono femministe, non tutte le persone di colore sono attivisti contro il razzismo e non tutte le persone gay hanno bisogno di essere attivisti per i diritti LGBT”. Leite ha aggiunto che “la direzione corretta per il Paese è quella verso il rispetto, la tolleranza e la ricerca dell’uguaglianza”.

Ma la comunità LGBT brasiliana, uscita devastata dalla presidenza Bolsonaro, si è già schierata al fianco di Leite. “Il suo è stato un gesto coraggioso, senza dubbio”, ha detto Toni Reis, direttore di Alleanza Nazionale LGBTI+. “Indipendentemente dalle questioni ideologiche e da tutti gli attacchi che subirà, siamo in trincea per difenderlo“.

Leite, governatore dello stato meridionale del Rio Grande do Sul, ha fatto coming out nel corso di un’intervista alla principale emittente televisiva del paese, TV Globo, lo scorso 1 luglio. “In questo Brasile di poca integrità, in questo momento dobbiamo discutere chi siamo, in modo che tutto sia chiaro e non ci sia nulla da nascondere. Sono gay, sono un governatore che è anche omosessuale, piuttosto che un governatore gay”. “E ne sono orgoglioso”.

La sfacciata omofobia cavalcata da Jair Bolsonaro, che ha ammesso di preferire un figlio morto piuttosto che un figlio gay, ha visto lievitare l’omotransfobia in tutto il Paese. A votarlo, nel 2018, anche Leite, ora critico nei suoi confronti. “Oggi come oggi in Brasile, purtroppo, l’omosessualità viene utilizzata come tema per screditare le persone, soprattutto per il modo in cui ne parla Bolsonaro”.