Bolsonaro al Brasile: “Basta affrontare il Covid-19 come se fossimo un Paese di fr*ci”

L’indecente presidente omofobo brasiliano Jair Bolsonaro è tornato a vomitare odio nei confronti della comunità LGBT in un discorso tenuto ieri all’interno del palazzo presidenziale, rivolgendosi ad un Paese che ad oggi ha avuto quasi 6 milioni di casi di Coronavirus e oltre 163.000 decessi.

Dopo aver a lungo sottostimato il Covid-19, definendolo nient’altro che una semplice influenza, Bolsonaro ha ora oltrepassato quel limite della decenza che si pensava da tempo ampiamente sotterrato.

“Sono addolorato per tutti quei morti”, ha detto Bolsonaro. “Lo sono davvero. Ma un giorno moriremo tutti. È inutile fuggire dalla realtà. Dobbiamo smetterla di essere un Paese di fr*ci … Dobbiamo affrontare il Coronavirus e combatterlo. Odio questa roba da fr*ci”.

Per “roba da fr*ci“, presumibilmente, Bolsonaro si riferisce alle mascherine, che il presidente brasiliano ha spesso definito ‘troppo gay’, tanto da non averle mai indossate.

La pandemia in Brasile è da tempo fuori controllo. Il Paese è diventato il 2° al mondo per il più alto numero di vittime, a detta di molti sottostimate per volere del governo stesso. “E allora? Mi dispiace, ma cosa vuoi che faccia?“, aveva precedentemente risposto Bolsonaro a chi gli chiedeva risposte sui tanti decessi da Covid in Brasile. Ora l’ultima indegna dichiarazione, che rimarca la pochezza di un uomo orgogliosamente omotransfobico e chiaramente pericoloso. Tra i pochi leader mondiali a non aver ancora riconosciuto la vittoria di Joe Biden alle elezioni presidenziali Usa, in quanto fedele trumpiano.