Elliot Page, prima foto in costume dopo la mastectomia

6 mesi dopo il coming out come uomo FtoM, Elliot Page ha pubblicato la prima foto social in costume dopo la mastectomia bilaterale sottocutanea.

“I primi pantaloncini da bagno da ragazzo trans”, ha scritto Elliot su Instagram, raccogliendo milioni di like in poche ore. L’attore è attesissimo su Netflix con la nuova stagione di The Umbrella Academy, serie in cui aveva interpretato Vanya Hargreeves, ora probabilmente chiamata ad una trasformazione di genere.

Tornato single dopo il divorzio dalla moglie Emma Portner, rimasta al suo fianco per 3 anni di matrimonio, Elliot è già comparso sulla prima pagina di Time, prima di concedersi una seguitissima intervista con Oprah Winfrey: “Per la prima volta mi sento a mio agio nel mio corpo”, aveva confidato Elliot, sempre più sicuro di sè e visibilmente felice.

“Sono pienamente ciò che sono“, ha rivendicato Page mesi or sono, sottolineando come “persone estremamente influenti stanno diffondendo miti e una retorica dannosa: ogni giorno vedi la nostra esistenza dibattuta. Le persone transgender sono reali“. Parole che dovrebbero risuonare forti anche nel nostro Paese, visto l’aberrante dibattito che da mesi ha preso piede in relazione al DDL Zan.