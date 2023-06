Elly Schlein al Roma Pride: “Matrimonio egualitario, adozioni e riconoscimento figli coppie omogenitoriali”

0:00 Ascolta l'articolo

Al Roma Pride del 10 Giugno 2023, qui il nostro racconto, immersa nell’infinita moltitudini di colori e anime, ha partecipato anche Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico.

La presenza di Schlein è stata personale e politica. Di seguito una rassegna stampata con estratti da alcuni media che hanno seguito da vicino la leader dem durante il corteo LGBTQIA+ della capitale.

Elly Schlein al Roma Pride – rassegna

Dall’ANSA

“Sono qua oggi perché è importante, perché il Pd sarà sempre nei luoghi della tutela e della promozione dei diritti Lgbtq+. A partire dal matrimonio egualitario, le adozioni e riconoscimento dei figli delle coppie omogenitoriali. Siamo qui perché è importante e giusto esserci. Ed è invece sbagliato che non ci sia la regione Lazio. Ci siamo con i nostri corpi e siamo qui in mezzo alle associazioni a supportare il Pride, come siamo a supporto e abbiamo aderito come PD a tutta l’onda Pride“. (qui tutte le date e le città d’Italia del Pride 2023 ndr)

“Non dimentichiamo che chi oggi governa l’Italia sono gli stessi che hanno affossato con un applauso, difficile da dimenticare, una legge di civiltà come la legge Zan – ha ricordato – . Una legge che c’è in tutto il resto d’Europa, una legge contro l’odio e le discriminazioni anche sull’orientamento sessuale che c’è in tutti i paesi d’Europa“.

Da Repubblica.it

di Lorenzo De Cicco

Elly & Schlein. Tocca scindere, per raccontare questo Roma Pride numero 29, ma il primo così: con la segretaria del principale partito della sinistra donna, che ama un’altra donna (…) che vuole rivoltare il vecchio Pd come un calzino, per entrare in osmosi (anche) con questo mondo qui.

Da Repubblica.it

A proposito della gestazione per altri, su cui una parte di PD è contraria, (Schlein dice ndr): “Lasciamo le polemiche agli altri, il Pd non sarà timido. Oggi è una giornata di festa e di rivendicazioni, perché l’Italia è ancora molto indietro“.

Da La Stampa.it

di Pasquale Quaranta

«Lo so, andremo avanti», assicura la leader dem. Poi arriva un ragazzo, che indossa un velo da sposa, per ricordarle l’impegno sul matrimonio egualitario: «Bravo, su questo puntiamo, stai tranquillo», dice Schlein, che ogni cento metri viene braccata da telecamere e microfoni. «Sono qua oggi perché è importante e giusto esserci, perché il Pd sarà sempre nei luoghi della tutela e della promozione dei diritti Lgbtq+ – spiega ai giornalisti – ed è invece sbagliato che non ci sia la Regione Lazio». Si avvicina una ragazza che si è scritta sulla schiena «patrocinami questo», con le frecce a indicare le natiche. Anche per lei foto e bacio: a forza di baci, Schlein ha le guance segnate dai colori dell’arcobaleno.

Da La Stampa.it

di Pasquale Quaranta

Giuseppe Conte non assiste alla scena, perché è in Puglia, dove oggi sarà ospite al forum nella masseria di Bruno Vespa. Era stata invitata anche Schlein, che però ha declinato: «Non credo che Vespa si sia offeso, ma per me è più importante essere qui, ha un significato particolare», dice la segretaria dem. (…) «Per noi questo impegno è prioritario, serve ribadirlo camminando a fianco a loro». Indica i ragazzi intorno, che la applaudono. «Grazie Elly per metterci la faccia, ma aspettiamo di vederti in Parlamento», grida qualcuno dalle casse del carro più vicino. Lei ringrazia a mani giunte e risponde: «Potete contarci».

Da Repubblica.it

di Lorenzo De Cicco

“Le destre nazionaliste hanno scelto tra i nemici la comunità Lgbtqa. Spero non sia così per tutta la destra italiana. Mi auguro che una parte scelga di sostenere le nostre proposte“. Per esempio Forza Italia? “Spero che anche lì dentro ci sia un’idea diversa. Si parla di diritti fondamentali, che sono anche nel solco delle culture liberali. In Europa una parte dei Popolari vota con noi a favore dei diritti“.

Poi si ferma, sorride: “Adesso basta però, ora mi godo Paola e Chiara“

