Elodie criticata per il provino a X Factor: “Mi hanno chiamato piccola trans, ma non è un’offesa”

Tra le artiste che maggiormente si stanno facendo notare nel panorama del pop italiano, non possiamo non menzionare Elodie. Dopo la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, la cantante romana ha inanellato una lunga serie di successi radiofonici: da Nero Bali a Guaranà, passando per Margarita e Ciclone.

Negli scorsi giorni Elodie ha calcato il palco del Festival di Sanremo come co-conduttrice, dopo aver partecipato all’edizione 2020 del concorso con il brano Andromeda. La presenza all’Ariston ha attirato nuovamente i riflettori su di lei, soprattutto sui social, dove è tornato virale il video del provino che fece nel 2008 per accedere ad X Factor.

Appena diciottenne, Elodie si presentò davanti ai giudici del talent show con un look diverso da quelli che ora è solita sfoggiare. Lunghi capelli ricci raccolti in una coda, maglietta bianca, un paio di pantaloni rossi e delle scarpe da ginnastica. Uno stile casual, proprio di una ragazza con tanti sogni nel cassetto, che qualcuno ha criticato senza riserve. A finire nel mirino degli hater l’aspetto estetico della cantante, che ha voluto replicare duramente alle provocazioni, spacciate per offese:

Sono finita su un post di quando avevo diciotto anni del provino di X Factor. Ho letto un po’ di commenti senza senso, del tipo: “Una piccola trans”. Non sono una trans, ma non credo che sia un’offesa. È un offesa? È brutto? Qual è il problema? Non capisco. Oppure: “Si vede che è cresciuta e si è rifatta tutta come le altre”. No, non mi sono rifatta, e pure se fosse anche qui, i ca**i vostri?. Terzo, un’altra: “È andata a fare il provino con dei vestiti, guarda”. Non c’avevo una lira, e ho messo un pantalone e una maglietta, avevo diciotto anni. Tutto questo per dire che ci sono un sacco di stron*i frustrati che commentano così una ragazzina di 18 anni. Che tristezza infinita, e lo sapevamo già!

Non solo Elodie ha ridimensionato chi ha cercato di screditarla con presunti insulti, ma in un colpo solo ha anche rivendicato con orgoglio il percorso che l’ha portata ad essere un’artista di successo, fatto di sacrifici e di momenti in cui il portafogli piange. Brava Elodie!