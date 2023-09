Elodie si spoglia e scatta la polemica: siamo ancora a questo punto?

0:00 Ascolta l'articolo

Vi piace il nuovo singolo di Elodie?

Nel video di Fari Spenti – diretto dai Morelli Brothers, aka Luca e Alessandro Morelli – la vediamo correre con parrucca nera da una parte all’altra di Milano, immergersi e risorgere sotto strati d’acqua bianca, fissarci drittə nelle pupille degli occhi con due lenti a contatto color ghiaccio.

Scritto da Elisa con la produzione di Marz e Zef, il brano è la perfetta colonna sonora di fine estate, dove ricalibriamo tutte le emozioni dei mesi precedenti, anche quelle evanescenti che forse non potremo portarci dietro durante l’autunno, chiedendoci: “Settembre di te cosa mi rimane? Perché sono ancora nostre le nostre promesse mai rese?”

Tra le altre cose, è pure senza reggiseno e nuda, ma pensavamo che questo dettaglio fosse irrilevante alla nostra conversazione.

Eppure sul web c’è chi non ci dorme la notte: Elodie completamente nuda significa un’orda di utenti che si attaccano alla tastiera per farci sapere che l’unica cosa che sa fare è spogliarsi, che si spoglia perché così vende di più, che è volgare, che non ci piace.

Se controllate la data sul calendario segna il 2023, ma potrebbe essere benissimo anche il 2001 o il 1962, il dibattito è ancora fermo qui. Come quando avevamo quindici anni e si diceva lo stesso di Britney Spears, Janet Jackson, Madonna, o non so, nominatene una che ad un certo punto ha scelto di togliersi i vestiti, e i riflettori si sono concentrati solo su quello. Se una donna si spoglia nello showbiz lo fa per attirare attenzione, mica perché sta bene così ed è una cosa normale, no?

Ma i maschi nel frattempo? Elodie ha caricato sulle Instagram Stories foto di colleghi uomini in epoche diverse, tutti senza vestiti, proprio come ha fatto lei. Perché nessuno fiata? La popstar risponde con un bel bacione, ricordandoci che i double standard stanno ancora tutti lì.

“È il modo in cui ci si esprime, quello che per me è bello agli altri può sembrare brutto” dichiarava in un’intervista a Vanity Fair, ribadendo che ognunə la bellezza la utilizza come vuole, così come il proprio corpo.

Tutte cose ovvie, fin quando non ti ritrovi a dover fornire le solite stesse spiegazioni per mezzo capezzolo scoperto.

