Elon Musk deride i pronomi di genere, è bufera social

I absolutely support trans, but all these pronouns are an esthetic nightmare — Elon Musk (@elonmusk) 16 dicembre 2020

49enne CEO e CTO di Space Exploration Technologies Corporation, co-fondatore, CEO e product architect di Tesla e co-fondatore e CEO di Neuralink, Elon Musk è uno degli uomini più ricchi al mondo. Dopo aver fatto infuriare Lilly Wachowski nel maggio scorso, tirando la volata elettorale a Donald Trump, Musk ha scatenato una bufera su Twitter, condividendo un meme che prende in giro le persone che specificano i propri pronomi nelle varie biografie social. Chi lo fa, solitamente, vuole semplicemente indicare agli altri l’utilizzo corretto del pronome nel riferirsi a loro. Anche tante person cisgender hanno iniziato ad inserire i pronomi nelle proprie biografie social, semplicemente per supportare pubblicamente le persone transgender, genderqueer e non binarie.

Musk, tutto questo, non lo capisce. “Sostengo assolutamente le persone trans“, ha twittato. “Ma tutti questi pronomi sono un incubo estetico“. Il tweet è stato immediatamente inondato da utenti transfobici, con migliaia e migliaia di commenti, molti dei quali offensivi nei confronti della comunità LGBT+. Travolto dalle critiche, Musk si è subito difeso sottolineando come la sua Tesla abbia segnato il 100% per il quarto anno consecutivo sul piano dell’uguaglianza LGBTQ, “rendendo l’inclusione LGBTQ una parte importante della cultura aziendale“.

Ma il meme condiviso, con annessa battuta, ha inasprito i toni di un dibattito troppo spesso orientato dall’ignoranzae e dall’odio nei confronti della nostra comunità. All’inizio dell’ultima estate Musk aveva twittato “i pronomi fanno schifo“, suscitando persino la reazione di sua moglie Grimes, che si identifica come neutrale rispetto al genere, che gli rispose. “Ti amo ma per favore spegni il telefono. Non posso sostenere l’odio. Per favore, smettila. So che questo non è il tuo cuore.” All’epoca Musk cancellò il tweet, ma ora è tornato a ripetersi. Peccato che appena sette mesi fa Elon Musk sia diventato padre. Come ha chiamato suo figlio? X Æ A-12.

Mettersi a sindacare sui pronomi, quando hai dato a tuo figlio il nome di una lavatrice, non è propriamente il caso.