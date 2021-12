Elton John e la chiamata Zoom piÃ¹ pop della storia

2 minuti di lettura

Elton John e gli artisti con cui ha collaborato per il suo album “The Lockdown Sessions” si sono riuniti su Zoom per la videochiamata più pop della storia.

In collegamento, per una chiacchierata di pochi minuti, si sono alternati Dua Lipa, Lil Nas X, Stevie Wonder, Nicki Minaj, Damon Albarn, Eddie Vedder, Ed Sheeran e Miley Cyrus. I colleghi hanno scherzato, facendosi beffa di tutte le difficoltà, che in questi due anni di pandemia, abbiamo riscontrato con le piattaforme di videocall.