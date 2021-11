Elvira, l’attrice Cassandra Peterson presenta la fidanzata T Wierson

2 minuti di lettura

A fine settembre Cassandra Peterson, 70enne mitologica Elvira, regina della commedia horror americana, ha fatto coming out dalle pagine della propria autobiografia, rivelando di essere felicemente fidanzata con una donna da quasi 20 anni. Il giorno di Halloween, Cassandra è tornata prepotentemente sull’argomento con un’intervista rilasciata a KCAL 9, presentando al mondo l’amata T Wierson, sua compagna da quasi due decenni.

Cassandra ha confessato che inizialmente lei e Wierson erano solo amiche, fino a quando “all’improvviso tutto si è evoluto in qualcosa di più di un’amicizia“. A schioccare il primo bacio di coppia è stata proprio Cassandra. “L’ho fatto! Lei non avrebbe mai provato a baciarmi, so che non l’avrebbe mai fatto. Perché è semplicemente troppo corretta e perbene, tutte le cose che io non sono!”.

Per anni Cassandra ha temuto di fare pubblicamente coming out, perché terrorizzata dall’idea che i suoi fan potessero criticarla, abbandonarla. Ma così non è stato. Anzi.

“7000 persone hanno smesso di seguirmi, ma ho ottenuto 60.000 nuovi follower, quindi è stato fantastico”. “È andata bene, anche se è davvero, davvero difficile. È davvero bello far uscire quei segreti dall’armadio, per così dire… fuori dalla bara mi piace dire!”.

Nota come Padrona dell’Oscurità, Cassandra è stata la dark lady gotica che ha presentato una rubrica di film horror alla televisione KHJ di Los Angeles per due lunghi decenni. 50 anni fa girò in Italia Roma di Federico Fellini, mentre la sua Elvira è rimasta nell’immaginario horror a stelle e strisce, ispirando persino alcuni videogiochi.