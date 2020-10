Estonia (quasi) come la Russia. Il ministro dell’Interno sulle persone LGBT: ‘Lasciatele andare in Svezia’

L’Estonia non è un Paese per persone LGBT? La strada del diritti civili è simile a quella italiana, ma dalla politica arrivano opinioni discordanti, soprattutto dopo le dichiarazioni del ministro dell’Interno Mart Helme, nonché leader del Partito popolare conservatore.

Helme, che ha preparato un disegno di legge per sancire che il matrimonio è solo tra uomo e donna, avrebbe detto alle persone LGBT di lasciare l’Estonia e di andarsene in Svezia. La sua dichiarazione, che sembra sia stata male interpretata, è stata registrata durante un’intervista a un giornale russo. Nel corso del servizio, avrebbe anche detto di non avere simpatia per gli omosessuali.

La presidente dell’Estonia, Kersti Kaljulaid, ha definito quelle parole come “semplicemente rivoltanti”, e ha affermato che il ministro con quella dichiarazione intendeva solo dividere il Paese.

Il discorso della presidente dell’Estonia Kaljulaid

Un duro attacco quello della presidente nei confronti del ministro. Una dichiarazione, spiega, per umiliare una parte dei cittadini dell’Estonia.