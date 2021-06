Euro 2020, niente multa UEFA per fascia arcobaleno di Manuel Neuer: “Buona causa”

2 minuti di lettura

Aggiornamento 23.30: Nessun provvedimento o multa da parte della UEFA per la fascia rainbow al braccio di Manuel Neuer. La Federazione calcistica tedesca ha diffuso in serata la notizia che l’organo di governo del calcio europeo non sanzionerà il capitano della Germania. Il simbolo portato in campo è stato riconosciuto come un segnale di inclusione che non viola le regole della competizione. “Una buona causa”, appoggiata dalla UEFA stessa.

Ha destato l’attenzione della stampa internazionale la scelta di Manuel Neuer, portiere del Bayern Monaco e capitano della Nazionale Tedesca, di indossare al braccio una fascia arcobaleno durante le partite degli Europei di Calcio. Un gesto rilevante per la comunità LGBTQ+ internazionale, che proprio a giugno celebra il Pride Month, esibito in campo come accaduto già nello scorso gennaio per ricordare l’omocausto e dire basta all’omofobia.

Tuttavia, stando alle fonti raccolte dal canale televisivo tedesco NTV, la UEFA non avrebbe apprezzato il gesto di Manuel Neuer, tanto da avviare delle indagini nei confronti della Federazione calcistica tedesca, la DFB, che in serata ha confermato le prime indiscrezioni sul caso. L’Unione delle federazioni calcistiche europee avrebbe infatti considerato la scelta del giocatore alla stregua di un atto politico, perciò una violazione del regolamento del campionato, che vieterebbe in campo ogni riferimento a questioni di carattere sociale. A proposito dell’apertura dell’inchiesta, l’ufficio stampa della DFB ha rivelato:

È vero che la fascia del capitano è in fase di controllo. Ne parleremmo anche con la UEFA. Il regolamento prevede che la fascia da braccio fornita ufficialmente dalla UEFA debba essere indossata. Ma il mese di giugno è segnato anche dall’orgoglio nello sport. […] Neuer ha indossato la fascia Rainbow come simbolo e chiaro impegno dell’intera squadra a favore della diversità, l’apertura e la tolleranza. Contro l’odio e l’esclusione.

Massima solidarietà al calciatore da parte delle principali associazioni LGBTQ+ tedesche, che per tre partite di seguito hanno ottenuto visibilità anche grazie al contribuito del calciatore. Appoggio immediato anche dall’Italia, uscita vittoriosa dalla partita contro il Galles, grazie alle parole della senatrice Monica Cirinnà, che ha condiviso su Facebook un post a favore di Manuel Neuer. In attesa dello scontro (sul campo, chissà se anche ideologico) tra Germania ed Ungheria di mercoledì.