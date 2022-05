Eurovision 2022, Achille Lauro show con Stripper: “Conta solo essere liberi, unici e diversi”

2 min. di lettura

Tra poco più di una settimana, il 12 maggio, Achille Lauro rappresenterà San Marino nel corso della 2a semifinale dell’Eurovision Song Contest di Torino, puntando alla finalissima di sabato 14 maggio che vedrebbe il cantante romano ‘sfidare’ Mahmood e Blanco.

Lauro sarà all’Eurovision con Stripper, brano che ha definito “la mia storia d’amore“, in quanto “cowboy” che “rincorre solo la libertà”.

“Lei mi ama perché sono libero, uno spogliarellista, un toro meccanico fuori controllo”, ha scritto sui social Lauro, che sarà sul palco della kermesse canora insieme a Boss Doms, assente all’ultimo Festival di Sanremo, e The Girls.

“Ho deciso di partecipare a Eurovision con questo brano perchè è libero come voglio essere, liberi come bisogna essere. Mi sento fortunato perché non vivo questi eventi come fossero una competizione, non l’ho mai fatto, ma come una bella opportunità per confrontarmi sempre con qualcosa di più grande”.

 

Parole che vanno in qualche modo a replicare alle dichiarazioni di Mahmood e Blanco, che le scorse settimane avevano sottolineato l’anomalia di presenziare all’Eurovision per un altro Paese. Ma Lauro non punta certo alla vittoria, bensì alla pura e semplice visibilità.

“Ho passato tante notti a creare l’immaginario di quello che vedrete e ringrazio Alessandro Michele direttore creativo della casa di moda Gucci che ancora una volta ha creduto in questa folle corsa. Non sono solo abiti, è l’immagine di ciò che siamo“, ha precisato Achille, che nel corso del Meet&Greet con i giornalisti ha ribadito:

“Non sta a me dire se sono fonte di ispirazione per qualcun altro, o se sono choccante o d’avanguardia. Penso che la cosa più importante è essere unici, creare la propria identità soprattutto per i nuovi artisti che si approcciano a questo mondo per la prima volta. Essere diversi è l’unica cosa che conta davvero. Io ho cercato solo di fare qualcosa che non avesse ancora fatto nessuno. Qualcosa di libero, non solo a livello di sessualità, ma nella vita in generale. E l’unico consiglio che posso dare è accettarci per come siamo”.

Dalle prime immagini pubblicate sui social in arrivo dalle prove dell’Eurovision, è facile immaginare un autentico show da parte di Lauro, con tanto di toro meccanico sul palco.

