Eurovision 2022, Chanel Terrero per la Spagna: tra critiche, traguardi e femminismo – VIDEO

«Ho sempre detto: sono un artista, non un politico. Quello di cui mi occupo è provare e tirare fuori il meglio di me per mettere in scena un bello spettacolo», così Chanel Terrero ha parlato in un intervista dopo la sua vittoria – altamente discussa – al Benidorm Fest, con la quale è diventata la rappresentante della Spagna all’Eurovision 2022.

31 anni, originaria de L’Avana, Chanel è una cantante e attrice naturalizzata spagnola. Si è trasferita a Madrid all’età di 16 anni, dove ha iniziato la sua carriera che, tra il palco, televisione e teatro, ha registrato parecchi successi. Dai musical Mamma Mia!, Il Re Leone e Flashdance fino all’esibizione con Shakira agli MTV Music Awards, ma anche un ruolo nella celebre serie tv Il segreto: Chanel ha decisamente dato prova del suo talento. Non solo. Chanel è anche arrivata tra i cinque finalisti per un ruolo nel West Side Story di Steven Spielberg, attualmente in corsa per l’Oscar.

Il mese scorso si è presentata alla prima edizione del Benidorm Fest, che si teneva al Palau Municipal d’Esports l’Illa di Benidorm, con la canzone SloMo e una performance che ha messo d’accordo pubblico e giuria, quanto meno quelli presenti al festival. Dopo l’annuncio della sua vittoria, infatti, sui social si è scatenata una forte polemica che contestava la decisione. I suoi fan l’hanno definito un vero e proprio caso di cyberbullying, e la stessa cantante si è espressa contro le critiche che le sono piovute addosso, apparentemente senza motivo, in quei giorni.

«Era normale che le persone esprimessero la loro opinione o che i media parlassero di me e del mio passato. Ma ciò che non è salutare, e come società dobbiamo assumercene la responsabilità, sono le molestie sui social network. Sentendomi forte, sento l’obbligo morale di alzare la voce e dire: “Per favore, fate attenzione a ciò che scrivete perché è in gioco la salute mentale delle persone”»

Tra i suoi detrattori, anche una parte del movimento femminista, che accusava la sua performance di mostrare una donna ipersessualizzata. In realtà, quest’anno il Benidorm Fest è stato lodato per aver mostrato una competizione sana, in cui tutti i partecipanti hanno avuto un atteggiamento solidale e di fratellanza, come hanno dimostrato anche alcuni inediti dal dietro le quinte. «Quest’anno c’era così tanta diversità, che scegliere una canzone mi è sembrato molto complicato. Direi addirittura impossibile», ha raccontato Chanel.

Critiche e polemiche a parte, la cantante intanto si è già portata a casa un enorme traguardo culturale. Sarà infatti la prima donna di origini cubane a partecipare all’Eurovision Song Contest. In passato, solo pochi cantanti cubani hanno partecipato alla competizione, e tutti uomini. Per Chanel, quindi, anche un grossa responsabilità, che si aggiunge alla carica di esibirsi sul palco di Torino: «Questa è sia una competizione che una grande opportunità. Il livello è molto alto, ne sono consapevole, quindi lavorerò sodo, perché una cosa del genere accade solo una volta nella vita».

Nel frattempo, la Spagna è anche in corsa alla gara “Una voce per San Marino” con la canzone Seriously In Love, che segna il ritorno discografico nientemeno che di Ivana Spagna.

