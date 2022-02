Eurovision 2022, Michael Ben David per Israele: coming out e queerness a go-go – VIDEO

3 minuti di lettura

Israele. Terra di scontri e religioni, di guerre e di incontro di comunità. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, è anche lo Stato in cui i diritti della comunità LGBTQ+ sono i più sviluppati di tutta l’Asia. Anche il dibattito è molto più livellato: c’è sempre chi si divide tra una totale estensione dei diritti e chi no, ma la maggior parte della popolazione considera le coppie gay alla stregua di quelle etero. Ovviamente anche qui l’omofobia non manca, ma rispetto ad altri Paesi orientali la situazione è decisamente migliore. Tutto questo per dire che Michael Ben David è il cantante apertamente gay che rappresenterà Israele all’Eurovision 2022.

Di origine russa, georgiana e ucraina, nato a Petah Tikva, a pochi chilometri da Tel Aviv, Michael si è aggiudicato un posto nella competizione dopo aver vinto XFactor Israele mentre noi eravamo alle prese con il Festival di Sanremo. Tra i giudici c’era anche Netta Barzilai, che aveva vinto l’Eurovision nel 2018, portando la competizione proprio a Tel Aviv l’anno successivo.

Nonostante la possibilità di presentarsi come cantante apertamente gay, la vita di Michael Ben David non è stata esattamente la più facile. Secondo di sei fratelli, a scuola era stato vittima di bullismo perché troppo effeminato e perché cantava con la voce troppo acuta. Per questo chiese a sua madre di mandarlo in collegio.

Lì scoprì per caso la musica, a studiarla da solo e a fare i conti con la sua sessualità. Anche il coming out non fu una passeggiata, visto che sua madre inizialmente non accettò la sua omosessualità.

Quella di Michael è una storia un po’ alla Cenerentola. Mentre prendeva lezioni dal famoso coreografo israeliano Oz Morag lavorava come cameriere in un bar di Tel Aviv. Non aveva mai pensato a una vera e propria carriera nella musica finché il suo insegnante non lo ha spinto ad iscriversi alla scuola di recitazione. «Mi ha detto che potevo iniziare a specializzarmi nel campo o continuare a sedermi a casa e piangere per essere gay. Aveva ragione. Se ho avuto il coraggio di fare coming out con mia madre, ho anche il coraggio di fare un’audizione», ha poi raccontato.

Così, dopo il servizio militare obbligatorio, è entrato nella prestigiosa Beit Zvi School of Performing Arts, da cui si è diplomato nel 2020. Emergere come cantante e attore nel bel mezzo di una pandemia non è sicuramente facile, ma Michael ha tenuto duro.

Il resto è, per così dire, storia. Arriviamo a febbraio 2022. Michael Ben David è il vincitore della quarta edizione di XFactor Israele e rappresenterà il suo Stato all’Eurovision Song Contest che si terrà a maggio a Torino. La sua canzone, IM (Io sono), è un inno alla positività, all’auto-accettazione e all’essere sempre sé stessi.

Sometimes life can bring you down

But I’ll remember

To always keep my head up

‘Cause no one brings me down

I’m gonna take the crown

Give it to me now

Leggera, orecchiabile, orgogliosamente dance. La canzone di Michael Ben David parla del non rinunciare mai alla propria natura, senza compiacere mai nessuno e senza smettere di credere nella propria unicità. Un bel messaggio che siamo pronti a ballare e cantare insieme a lui.

