Eurovision 2022, sarà Torino a ospitare l’edizione del concorso

Sarà Torino la città che ospiterà nel 2022 l’Eurovision Song Contest, il concorso canoro più seguito al mondo, che fa tappa in Italia dopo la vittoria dello scorso maggio dei Måneskin, campioni a Rotterdam. L’annuncio della sede dell’evento, atteso da settimane, è arrivato dalle colonne del Corriere della Sera, dalla redazione piemontese, che ha battuto sul tempo le comunicazioni ufficiali della Rai e dell’European Broadcasting Union.

A un passo dal record per il ritardo sulla rivelazione dell’host city, Eurovision 2022 nascerà sotto l’ombra della Mole Antonelliana, come pronosticato da molti fan del concorso nello scontro finale con la città di Bologna. Il capoluogo piemontese, che nel 2006 ha accolto la ventesima edizione dei Giochi Olimpici Invernali, ha avuto la meglio anche sulle proposte di Milano, Roma, Pesaro, Rimini, Jesolo, Firenze e di tanti altri comuni che hanno tentato la corsa europea. La fonte del quotidiano, che menziona alla conduzione la partecipazione di Mika – notizia lanciata in radio, poi smentita, da Gabriele Corsi – riporta anche alcune indiscrezioni sulle cifre che il Comune avrebbe speso con il sostegno della Regione e della Camera di Commercio per l’organizzazione della manifestazione, pari a circa sette milioni di euro.

In attesa dell’ufficialità da parte degli organi preposti all’annuncio della città ospitante, Rai Radio 1 ha diffuso la notizia rilanciata in rete. Perfino il profilo Instagram del PalaAlpitour, il palazzetto indicato come luogo per lo svolgimento dell’Eurovision Song Contest 2022, ha pubblicato una Storia, condividendo un articolo de La Stampa. “Come dire, aspettiamo l’ultima parola“, e ben tre emoji di corna apotropaiche contro la sfortuna. A questo punto dell’anno, a poche ore dal tweet del concorso sull’imminente rivelazione della città, difficile pensare che il rumor sia solo un rumor…