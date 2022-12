Fabien Reboul e Maxence Broville, i due tennisti si amano e sono una coppia?

2 min. di lettura

Nella notte una pioggia di tweet ha travolto il tennis internazionale. Fabien Reboul, 27enne tennista francese ad oggi numero 54 nel ranking mondiale di doppio, ha infatti pubblicato una foto dove bacia il collega francese Maxence Broville.

In cima all’immagine, il giocatore dell’Association of Tennis Professionals, che ha giocato per la prima volta a Wimbledon lo scorso luglio, ha scritto “Non mi sono innamorato di te, il tuo amore mi ha spinto a farlo“.

I due tennisti indossano i loro kit dello Slade Toulousain Tennis Club di cui entrambi fanno parte, completi di blazer, camicia bianca e pantaloni cachi. Broville ha ripubblicato l’immagine nelle sue storie su Instagram con un’emoji in cui due mani formano un cuore. Non contento, in un altro carosello di immagini Broville ha pubblicato una foto della coppia apparentemente prima o dopo il bacio, in cui si guardano dolcemente negli occhi.

Inevitabile pensare ad un duplice coming out, per quanto nessuno dei due abbia affrontato successivamente l’argomento. Che sia un pessimo scherzo, come quello targato Iker Casillas la scorsa estate? Se confermassero la loro relazione, Fabien e Maxence sarebbero la prima coppia dichiaratamente gay della storia dell’ATP.

