Luigi Di Maio nomina Fabrizio Petri inviato speciale diritti umani LGBTQ+ nel mondo

Luigi Di Maio, Ministro degli Affari Esteri, ha istituito la figura dell’Inviato Speciale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per i Diritti Umani delle persone LGBTIQ+. Il ruolo, assolutamente inedito a tal punto da porre l’Italia all’avanguardia a livello internazionale per la tutela dei diritti delle persone LGBTIQ+, sarà il diplomatico Fabrizio Petri, attuale Presidente del Comitato Interministeriale per i Diritti Umani (CIDU).

Classe 1962 di Ancona, in qualità di diplomatico Petri ha ricoperto per decenni varie funzioni sia all’estero che presso la sede centrale a Roma. Si ricordano l’incarico di primo segretario presso l’Ambasciata di Nuova Delhi e poi di Consigliere Commerciale presso l’Ambasciata d’Italia a Parigi. Petri è anche un attivista gay, molto impegnato nella lotta per il progresso dei diritti civili e in particolare dei diritti umani delle persone LGBTI, sia in italia che all’estero. È tra i fondatori e attuale Presidente dell’Associazione Globe-MAE, che raggruppa dipendenti LGBTI del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

“L’Inviato Speciale” – si legge in un comunicato – “sarà chiamato a coordinare l’azione della Farnesina per la tutela e promozione dei diritti delle persone LGBTIQ+, e ad agire rispetto alle discriminazioni contro le persone e le comunità LGBTIQ+, anche favorendo la più ampia decriminalizzazione dell’omosessualità nel mondo. L’omosessualità è purtroppo considerata reato in circa settanta Paesi, alcuni dei quali prevedono la pena capitale. Su indicazione del Ministro Di Maio, la vulnerabilità delle persone LGBTIQ+ andrà inoltre adeguatamente presa in considerazione nell’ambito dei programmi finanziati dalla Cooperazione Italiana. Grazie alla nomina di un Inviato Speciale, che svolgerà la propria funzione sul piano internazionale in raccordo con le altre Amministrazioni italiane, l’Unione Europea, le Nazioni Unite e gli altri organismi multilaterali, la Farnesina intenderi badire il proprio impegno per la tutela e la promozione dei diritti delle persone LGBTIQ+, già parte integrante della politica estera dell’Italia in materia di diritti umani, incentrata sulla salvaguardia della dignità umana e sul pieno godimento dei diritti politici, civili, economici, sociali e culturali, nonché sulla lotta a ogni forma di intolleranza ediscriminazione“.