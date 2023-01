0:00 Ascolta l'articolo

Noto al grande pubblico per aver interpretato Maxi Ponte nella telenovela argentina Violetta, Facundo Gambandé ha recentemente fatto coming out in un’intervista seguendo il trend di molti attori, calciatori e personaggi del mondo dello spettacolo che in queste settimane hanno deciso di abbattere i muri e di mostrarsi per quello che sono, anche nella sessualità. Un esempio delle scorse settimane è Santiago Talledo, Guido, de Il Mondo di Patty.

Come riportato dai colleghi di Biccy.it, l’attore e cantante argentino 33enne ha finalmente deciso di uscire allo scoperto durante un’intervista in un noto programma televisivo mentre presentava un film LGBTQ nel quale ha recitato: “Ho recitato in questo bel film LGBTQ e mi piacerebbe che lo vedessero le famiglie. Questo può aiutare a sensibilizzare. Ci sono famiglie dove tutto va come deve andare, con estrema serenità, altre in cui non c’è conoscenza, altre ancora non prendono bene i coming out”.

“Nel mio caso tutto è andato benissimo. Ho fatto coming out e i miei hanno reagito bene. Hanno fatto un cammino accanto a me, io cercavo di conoscermi meglio e loro insieme a me”, ha proseguito Facundo facendo intuire il duro percorso compiuto per poter accettare sé stesso e la sua sessualità.

“Come mai non l’ho detto prima?”, si è auto-domandato per poi rispondere: “Da piccolo avevo un po’ di vergogna e sbagliavo. Avevo questo tabù e non sapevo come uscirne. Mi chiedevo ‘oddio come reagiranno i miei genitori?’, ‘cosa mi direbbero se io parlassi?’, ‘forse è meglio non farli stare male?’. Poi magari parlavo con amici o conoscenti e dicevano cose non belle sulle persone omosessuali. Quindi era ancora più difficile per me aprirmi”.

“Poi ho iniziato a combattere con me stesso e con le mie paura”, ha proseguito Facundo Gambandé in diretta tv. “Però non è mai un percorso facile. Ho cominciato a chiedermi ‘perché non posso vivere la mia natura’, ‘perché non posso esprimermi come gli altri’, ‘è giusto che io debba nascondermi ancora?’. E così inizi a chiederti se sia giusto privarti di molte esperienze che gli altri etero vivono da ragazzi”.

“Inoltre è difficile rompere con il passato, con le cose che ti inculcano quando sei piccolo. Io sono cresciuto in una scuola religiosa e tutta la mia famiglia era cattolica”, con queste parole l’attore argentino ha raccontato la difficile scoperta e accettazione di sé.

Insomma, ora Facundo – forse anche grazie al film LGBTQ+ A Skeleton in the Closet nel quale ha recitato – è riuscito ad accettarsi e a raccontare liberamente ogni parte di sé, godendosi anche tutti quegli aspetti che normalmente vivono gli eterosessuali e che da giovane tanto lo spaventavano, come dichiarato da lui stesso nell’intervista.

