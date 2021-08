Famiglia LGBT+ fugge dalla Russia dopo una campagna di odio omofobico

2 minuti di lettura

Sono dovute fuggire dal loro Paese. Non potevano più stare in Russia, come una famiglia arcobaleno. E se ne son andate in Spagna, a Barcellona, dove potranno vivere liberamente. È la triste storia di Yuma, di Mila e Alina, e la fidanzata di quest’ultima, Ksyusha.

Come racconta la BBC, Mila e Alina sono le figlie di Yuma, e assieme alla fidanzata di Alina, Ksyusha, sono state costrette a lasciare la Russia dopo aver pubblicizzato alcuni prodotti (gli onigiri e l’hummus) di una catena di supermercati russi, chiamata VkusVill. Nella foto della campagna pubblicitaria, madre, figlie e fidanzata si mostravano felici, ma l’immagine non è piaciuta alla comunità, dando vita a uno scandalo nazionale.

Dopo il polverone, la catena di supermercati ha ritirato la foto, definendola un errore e sostituendola con una famiglia formata da un uomo e una donna. Ma per la coppia lesbica, la madre e la sorella, la scure della legge anti-LGBT approvata nel 2013 in Russia è stata orribile.

Campagna d’odio verso le ragazze

Mentre VkusVill si scusava per aver offeso il Paese, i propri dipendenti, i clienti e i fornitori, la famiglia arcobaleno è rimasta senza lavoro e senza casa. Yuma, attraverso i social ha scritto:

Purtroppo, a causa della complicata situazione con VkusVill, siamo rimasti senza lavoro e senza casa. In questo momento io e la mia famiglia abbiamo bisogno di sistemarci a Barcellona. È un momento difficile per noi e abbiamo bisogno di aiuto. Forse gli amici dei tuoi amici o i loro amici possono aiutarci a iniziare la nostra nuova vita a Barcellona.

Ma non solo, perché la famiglia ha affermato di essere stata presa di mira, con una vera e cruda campagna di odio, con minacce di morte e offese, culminata nella fuga delle quattro donne in Spagna per garantire la loro sicurezza.

Alcune persone hanno scritto che volevano violentarci, ucciderci, pugnalare un bambino che è semplicemente seduto e sorridente nella fotografia. Ho molta paura per tutte noi.

L’unica soluzione era lasciare la Russia

La situazione, ormai ingestibile, ha portato le quattro ragazze a lasciare la Russia. Hanno fatto i bagagli e prenotato un volo per la Spagna. Dopo pochi giorni, Yuma è tornata su Instagram: