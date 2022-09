Famiglie Arcobaleno: “Siano rimossi i manifesti falsi e violenti di Pro Vita”

2 min. di lettura

Hanno immediatamente suscitato sdegno i cartelloni pubblicitari di Pro Vita e Famiglia che hanno invaso le città d’Italia, chiedendo lo “Stop” al “gender”, e il “basta confondere l’identità sessuale dei bambini”

“Manifesti falsi e violenti“, ha tuonato Famiglie Arcobaleno.

“Stavolta il bersaglio sono l’educazione all’affettività, alla sessualità e alle differenze nelle scuole ma anche l’esistenza stessa delle persone LGBTQI+. Così come le matrici sono sempre le stesse: omofobia e misoginia”, ha sottolineato Alessia Crocini, Presidente di Famiglie Arcobaleno, che ha poi così proseguito.

“L’agenda politica degli ultraconservatori la conosciamo bene: abolire la legge 194; rendere impossibile il divorzio costringendo le donne abusate a restare in matrimoni abusanti; sostenere la PAS per ricattare le donne che denunciano la violenza maschile; controllare i corpi e le vite delle donne riportandole ai soli ruoli di mogli e madri perché come dice il loro amico Orban “le donne che studiano poi non fanno figli”; cancellare e bloccare la piena eguaglianza delle persone LGBTQI+; trovare una giustificazione religiosa e culturale alle violenze e alle discriminazioni nei confronti delle persone LGBTQI+ e delle famiglie omogenitoriali”.

“Ogni mese Pro Vita e Famiglia tappezza le città italiane con immagini oscene, offensive e violente spesso con il solo scopo di far parlare di sé“, ha insistito Crocini. “Se Famiglie Arcobaleno – accusata di essere parte di una lobby – avesse un decimo delle risorse economiche e degli appoggi politici di Pro Vita riempirebbe le strade di messaggi positivi, accoglienti, colorati e pieni di vita. Per noi le differenze saranno sempre una ricchezza, il mondo in bianco e nero che questa gente continua a voler imporre è destinato a scomparire. E per capirlo basta guardare alle nuove generazioni.”

Famiglie Arcobaleno ha ufficialmente chiesto alle amministrazioni comunali di far rimuovere immediatamente le affissioni in oggetto e in futuro di bloccarle preventivamente, nel rispetto dei regolamenti comunali e delle leggi già esistenti come la norma del DL Trasporti che prevede “divieto di pubblicità che proponga messaggi sessisti o violenti o stereotipi di genere offensivi oppure discriminatori con riferimento all’orientamento sessuale, all’identità di genere, alle abilità fisiche e psichiche”.

