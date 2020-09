Ferzan Ozpetek e Pedro Almodovar, storico incontro a Venezia: due colonne del New Queer Cinema in una foto

70 anni il primo, 61 il secondo, Pedro Almodóvar e Ferzan Ozpetek si sono ieri incrociati alla 77esima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Il regista de Il Bagno Turco, al Lido per ritirare il premio SIAE (“per aver traghettato il nostro Paese nel nuovo millennio”), ha pubblicato sui social la storica foto di coppia, citando un film del 1984 del regista spagnolo (“Che ho fatto io per meritare questo?“), con annessa dichiarazione di vera passione cinematografica: “Ti amo Pedro!“.

Due registi che in tutta la loro filmografia hanno partorito capolavori acclamati e premiati, nonché ritratti indelebili della nostra comunità, spesso taciuta, deviata, volutamente evitata. Entrambi da sempre gay dichiarati, Almodovar e Ozpetek sono due colonne del New Queer Cinema, con quell’apparente etichetta (“QUEER”) tutt’altro che ‘limitante’, bensì medaglia al valore in un’industria che fino al loro avvento, tanto in Spagna quanto in Italia, faticava ad includere, ad ampliare il proprio sguardo. Pedro ha indicato la strada, sin dai primi anni ’80, Ferzan l’ha felicemente seguita, riasfaltata e fatta sua.

2 Oscar, 2 Golden Globe, 5 Bafta, 6 European Film Awards, 10 Goya, 2 David, 2 Cesar, un Leone d’oro alla carriera, un premio alla regia e uno alla sceneggiatura al Festival di Cannes per Almodovar, al Lido per presentare il suo primo progetto in lingua inglese, con Tilda Swinton mattatrice; 2 David, 5 Nastri d’Argento, 5 Globi d’Oro, 2 Ciak d’Oro, un riconoscimento al Tribeca Film Festival, 2 nomination agli European Film Awards e una retrospettiva al MoMa di New York per Ozpetek, fresco di trionfo editoriale grazie al suo ultimo libro, “Come un Respiro“.