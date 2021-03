Gabriel Garko condanna l’aggressione omofoba a Roma: “Siamo tutti normali con le proprie diversità”

2 minuti di lettura

L’aggressione che una coppia omosessuale ha subito in una stazione della metropolitana di Roma è stato uno degli argomenti di discussione più accesi sui social dello scorso weekend. Dopo che esponenti politici hanno espresso indignazione per quanto accaduto, anche personaggi dello spettacolo hanno deciso di esporsi per manifestare vicinanza alle vittime e rabbia. Tra gli ultimi ad aver detto la propria Gabriel Garko, che su Instagram ha condiviso una serie di scatti in cui persone dello stesso sesso si baciano.

“A chiunque dovessero infastidire le prossime immagini, è pregato di non seguirmi più“, ha scritto su Instagram prima della pubblicazione delle foto l’attore, che negli scorsi mesi ha dichiarato di essere omosessuale nel corso di una puntata del Grande Fratello Vip. Gabriel Garko ha infine aggiunto una propria riflessione sul caso di cronaca, smontando il pregiudizio e condannando il gesto:

Non voglio imporvi di vedere qualcosa contronatura, anzi vi mostrerò qualcosa che esiste dalla notte dei tempi. Siamo tutti normali con le proprie diversità ed è la natura a dettar legge… tutto questo è naturale, non c’è vizio o malattia. Gli unici malati qui sono quelli che decidono di attraversare i binari della metropolitana.

Roma, aggressione omofoba in metropolitana: parla la vittima

Nelle scorse ore Jean Pierre Moreno, il malcapitato protagonista del video dell’aggressione, ha ripercorso in un’intervista ad OpenOnline quanto accadutogli insieme al fidanzato nella stazione della metropolitana romana di Valle Aurelia. Divenuto virale nelle scorse ore, il filmato risale però alla fine di febbraio: