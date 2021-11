Gabriel Garko pubblica la prima foto con il fidanzato Matia Emme

< 1 minuto di lettura

Spunta online la prima foto pubblica di Gabriel Garko e il fidanzato Matia Emme. L’attore, di cui ricordiamo il coming out sotto i riflettori del Grande Fratello Vip, ha deciso di parlare con maggiore apertura della propria vita privata con il suo pubblico. Dopo le tribolazioni amorose della sua passata storia con il collega Gabriele Rossi, l’attore ha intrapreso una relazione sentimentale con Matia, dal cui profilo Instagram ha ricondiviso un selfie d’amore.

“Ho una storia da poco, ma è iniziata molto bene sia dal punto di vista caratteriale che intellettuale”, aveva dichiarato circa un mese fa Gabriel Garko in un’intervista al programma di Canale 5 Verissimo, senza rivelare l’identità del compagno, lontano dal mondo dello showbiz. Ma viste le paparazzate pubblicate sulla rivista Nuovo, l’attore ha voluto fare chiarezza sul legame con Matia, ripubblicando una Storia che vede i due rilassati in casa, sdraiati in felpa sul divano. Un tenerissimo spaccato di vita quotidiana, che Garko vorrebbe arricchire con la presenza di un figlio, che sconvolga quel “relax” esposto sui social. La voglia di paternità è manifesta, tant’è che l’artista piemontese ha confessato nella stessa intervista a Silvia Toffanin:

Da single non posso adottare per la legge italiana e anche se dovessi trovare un eventuale compagno con cui formare una famiglia non posso farlo ugualmente. L’unica possibilità sarebbe la maternità surrogata, ma anche quello in Italia non si può fare.

Stando alle informazioni ricavabili online, il compagno di Gabriel Garko Matia Emme (non si sa se “emme” sia l’iniziale del cognome o il cognome effettivo) è un ragazzo di 36 anni, vive a Milano ed è un general manager.