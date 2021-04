Gabriel Garko racconta la sua verità tra Ares Gate, Ana Bettz e coming out: “Basta bugie”

< 1 minuto di lettura

Dopo mesi di silenzio, successivi al suo chiacchierato coming out tv, Gabriel Garko è tornato a parlare, con tanto di copertina Mondadori firmata Chi. Uno sfogo a tutti gli effetti quello del divo, tirato in ballo sia nel cosiddetto Ares Gate, che ruota attorno al produttore Alberto Tarallo e al suicidio di Teodosio Losito, che sullo scandalo Ana Bettz, al secolo Anna Bettozzi, arrestata con l’accusa di aver riciclato denaro, attraverso sue società, per conto della famiglia di camorra dei Casalesi e di frode fiscale.

«Sono giorni che lavoro incessantemente, che mio papà non sta molto bene e che il mio nome riempie le pagine dei giornali. Ciononostante sono sereno, ma non nascondo che non è facile sopportare questa gogna mediatica», si è sfogato l’attore, ascoltato dalla Procura di Roma come persona informata dei fatti nelle indagini legate al suicidio di Losito. «Ho detto a chi di dovere tutta la verità. Non ho altro da aggiungere e spero che presto, nel bene o nel male, si faccia luce su questa brutta vicenda. È assurdo che la vita mi riporti, in continuazione, al passato quando io ho solamente voglia di guardare avanti».

«Non si scherza con la vita delle persone», ha insisto Gabriel. «Ma oramai ci sto facendo il callo: negli anni mi hanno dato dell’attore di serie B, della “mignotta”, del rifatto, del gay per convenienza. È assodato che il mio personaggio venga sempre visto in un altro modo e me ne accorgo ogni qual volta incontro qualcuno. È oramai un classico la frase: “Ti facevo diverso”».

Un’intervista fiume da domani in edicola.