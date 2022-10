Gay Help Line 2022, la nuova campagna del numero che risponde a chi si sente invisibile

2 min. di lettura

Abbiamo parlato più volte di quanto le persone LGBTQIA+ risentono della propria salute mentale. Vergogna, autocolpevolezza, una società (alimentata dall’attuale classe politica) che continua a relegarci ai margini e invalidare le nostre identità e storie, tanto da portare ad esiti tragici (tra i tanti, l’ultimo caso della giovanissima coppia in Armenia).

Gay Help Line,800.713.713 anche quest’anno offre supporto e accoglienza a chiunque si sente invisibile davanti a tutto questo.

Con il supporto della Regione Lazio e insieme la chat Sparkly, da ben 17 anni la campagna #Cometichiami garantisce uno spazio aperto all’ascolto sicuro, attento, e sensibilizzato: “L’anonimato garantisce a chi chiama o scrive via chat di potersi sentire al sicuro e raccontare con i propri tempi” spiega il portavoce del Gay Center e star di SKAM, Pietro Turano.

Un servizio gratuito – accessibile via telefono, web, o app – composto da un team di esperti tra educatori, medici, avvocati, e attivisti – in collaborazione con MIUR, OSCAD (Osservatorio contro gli atti discriminatori delle Forze dell’Ordine) e numerose associazioni sul territorio – che ogni anno offre disponibilità ad oltre 20.000 contatti e richieste d’aiuto.

“Garantire vera e piena parità di trattamento, non lasciare nessuno da solo nelle fragilità, proteggere dalle discriminazioni e accompagnare chi ne è vittima in un percorso di nuova inclusione e empowerment” dichiara Mattia Peradotto, direttore UNAR “Per questo, in piena linea con il mandato istituzionale e con la legge l’Ufficio ha sostenuto il Gay Help Line, 800.713.713 per essere al fianco di ognuno, a difesa delle differenze“.

Un ulteriore step in avanti da parte della Regione Lazio e Roma Capitale al sostegno della comunità LGBTQIA+ italiana, in grado di garantire degli angoli virtuali e fisici dove chiedere apertamente aiuto, non censurarci, e ricevere tutta l’empatia e comprensione che necessitiamo. Con una pandemia alle spalle e una classe politica che quotidianamente tenta di cancellarci, una rete di supporto come Gay Help Line, 800.713.713 è è oggi ancora più urgente. Sottolinea Turano: “Quest’anno più che mai vogliamo ribadire la nostra presenza per chiunque abbia bisogno di aiuto o semplicemente di parlare“.

