Skam Italia 5, Pietro Turano replica sul micropene di Elia: “Ma non vi vergognate?”

Non si è parlato d’altro per un’intera giornata. Twitter è stato ieri invaso dai fan di Skam Italia 5, dopo l’annuncio del tema portante della nuova attesa stagione della serie, dal 1 settembre su Netflix. Protagonista Elia (Francesco Centorame), chiamato a compiere un importante percorso di accettazione legato ad una tematica assolutamente inedita, all’interno della serie. Il proprio micropene.

Sui social sono piovute critiche, meme e sfottò nei confronti dei due showrunner, Alice Urciuolo e Ludovico Bessegato, per la tematica individuata e per il modo in cui è stata lanciata, con un teaser che aveva fatto immaginare tutt’altro. Pietro Turano, attivista LGBTQ nonché storico Filippo Sava di Skam Italia, ha duramente replicato a chi ha deriso il tema portante della 5a stagione, con parole molto nette.

“Fate tanto i paladini e le paladine battagliere contro gli stereotipi, i ruoli di genere, la cultura machista e ciseteropatriarcale e poi quando scoprite che la serie tratterà di un ragazzo a disagio con il proprio corpo per via delle dimensioni del proprio pene rispetto alle aspettative sociali sapete solo fare del bullismo?”, ha tuonato l’attore.

“Fate gli/le woke trans-femministe progredite e poi vi sfugge che la cultura patriarcale e machista si fonda proprio su precisi ruoli di genere maschili e femminili, sulla base di virilità/femminilità e sui genitali. E che la lotta si consuma sui nostri corpi. Vi sfugge l’associazione convenzionale e tossica su cui si basa una cultura normativa ovvero genere=genitale e poi: quali si hanno, quali si devono avere, come, di quali dimensioni, la durata, la durezza, la potenza. E che su questo si costruiscono e tramandano le norme e i meccanismi di potere. Tutti e tutte sono vittime di ruoli e aspettative sociali e gli uomini, rispetto alle donne, sono meno consapevoli delle strutture che li opprimono. Questo spesso si traduce in repressione e violenza. A discapito delle donne e di altri uomini. Su questo si origina la tossicità della nostra società. Prima di tutto sui corpi”.

“Parlare di salute sessuale significa parlare anche di uomini che hanno un micropene o che pensano di averlo per via delle pressioni sociali, ma significa parlare anche di identità, relazioni, benessere emotivo e psicologico“, ha proseguito Turano. “Significa domandarsi cosa debba significare essere uomini oltre la mascolinità tossica e il body shaming. Mi ha ferito leggere i tweet violendi di oggi, c’è un vero tabù su questo e pensate a chi si sente colpito direttamente dalle vostre parole. Però mi conferma che ancora una volta abbiamo fatto qualcosa di necessario più che mai”.

“Siamo nel 2022 eppure ancora viviamo in un mondo che ci educa da un lato al pudore e dall’altro al sesso come strumento di potere, violenza, sopraffazione, anziché al sesso come territorio di piacere, desiderio, relazione, incontro, godimento, grazie alle sue infinite possibilità pratiche“, ha concluso Turano. “Ne deriva una gioventù (dati alla mano) frustrata e confusa, repressa e aggressiva, che non fa sesso o lo fa male e soffre. Godetevi Skam Italia 5, guardate, ascoltate, riflettete, guardatevi allo specchio e amatevi. Abbiamo tanto da imparare, insieme“.

In Skam Italia 5, accanto a Francesco Centorame (Elia) torneranno Beatrice Bruschi (Sana), Federico Cesari (Martino), Giancarlo Commare (Edoardo), Rocco Fasano (Niccolò), Ibrahim Keshk (Rami), Martina Lelio (Federica), Ludovica Martino (Eva), Mehdi Meskar (Malik), Greta Ragusa (Silvia), Ludovico Tersigni (Giovanni) e Nicholas Zerbini (Luchino). Debuttano in questa stagione Lea Gavino (Viola) e Nicole Rossi (Asia). La regia di Skam Italia 5 è affidata a Tiziano Russo.

