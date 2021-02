“Generation”, primo trailer dalla nuova serie HBO Max che esplora la sessualità tra i teenager

< 1 minuto di lettura

HBO Max ha pubblicato il primo trailer della serie “Generation“, ideata da Zelda Barnz, 19 anni appena, e da suo padre, il regista Daniel Barnz.

Lena Dunham di Girls fa da produttrice esecutiva, con cast composto da Martha Plimpton, Michael Johnston, Uly Schlesinger, Chloe East, Nava Mau, Lukita Maxwell, Nava Mau, Chase Sui Wonders, Sam Trammel, Nathanya Alexander e Justice Smith, gay dichiarato da un anno.

Al centro della trama un gruppo di adolescenti che esplorano la vita, navigando a vista su temi legati alla sessualità, alle relazioni e alla famiglia.

Impossibile non pensare ad Euphoria, altro titolo HBO, e a We Are Who We Are di Luca Guadagnino, per una ‘fluidità’ generazionale sempre più inquadrata a livello televisivo. Generation, qui cullata dalle note di “Rager Teenager!” di Troye Sivan, arriverà su HBO Max, in Italia ancora assente, l’11 marzo prossimo.