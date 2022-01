Gf Vip, Giacomo Urtis: “Lui è stato l’amore della mia vita”. E Fabrizio Corona risponde – VIDEO

2 minuti di lettura

Dall’interno della Casa del Grande Fratello Vip è esploso un inedito gossip riguardante Giacomo Urtis. Il chrirugo delle star ha infatti parlato del “grande amore della sua vita“, senza mai esplicitare il nome del diretto interessato. Ma sui social è letteralmente esploso l’hashtag relativo a Fabrizio Corona. “Lui non ne ha mai fatto mistero“, ha rivelato Urtis. “Io venivo dalla Sardegna non conoscevo nessuno, secondo te chi mi ha presentato il mondo?“.

A detta del chirurgo, il primissimo incontro con Corona sarebbe diventato realtà in aeroporto. “Ho visto quel braccio tatuato, ci siamo presentati e mi ha portato a Milano. Io non volevo viverci ma è stata la mia fortuna. Lui è l’amore della mia vita. Sono uno dei pochi, negli anni, che è rimasto là. Lui non si fa alcun problema, è normale”.

Sbalordita Sophie Codegoni, che ha confermato come Corona parli spesso di Giacomo. “Mi dice sempre che ti adora. Quando venivi a cena vedevo che vi baciavate, ma lo sai noi tutti ci baciamo in bocca. Dice che avete un rapporto pazzesco”. Urtis ha poi svelato di aver visto Fabrizio far sesso con altre donne. Via Instagram lo stesso Corona ha commentato il chiacchiericcio del giorno, pubblicando un’immagine con Urtis e questo commento. “Amore mio grande unico e solo… era un nostro segreto, daiiii“. A fine 2020, intervistato da MowMagazine, Corona ha precisato di non aver “mai avuto esperienze gay”.

Nel rispondere al post Instagram di IsaEChia sul caso Giacomo/Fabrizio, Riccardo Signoretti, direttore di Nuovo, ha invece lanciato un’altra bomba, chiedendosi se Urtis parlerà anche “del cantante famosissimo, roba recente“.

