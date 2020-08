Giacomo Urtis, arriva il coming out da bisex su Instagram. Il noto chirurgo estetico dei vip, nonché naufrago de L’Isola dei Famosi nel 2017, ha rivelato sul proprio profilo di essere bisessuale. Dopo il chiacchierato flirt con Rodrigo Alves, confessato in contemporanea con l’annuncio della transizione da uomo a donna, Giacomo Urtis appare ora in compagnia di una donna. “Sono bisessuale“, ha scritto in un commento di Instagram sotto al post in cui confessa la nuova relazione.

Il chirurgo dei vip ha pubblicato una foto in compagnia della sua nuova fidanzata, che risponde al nome di Adriana Peluso. Ex corteggiatrice di Uomini e Donne, concorrente del Grande Fratello 12, Adriana Peluso ha da poco compiuto 30 anni, regalandosi un nuovo amore. “Sei l’unica che mi fa diventare un vero galantuomo“, ha scritto Giacomo Urtis a corredo del primo bacio social, scambiato a Porto Cervo. Anche lei ha condiviso nelle scorse ore una foto simile, sempre di un romanticissimo e compostissimo bacio in un altro locale sardo, scrivendo “ovunque”.

Alcuni malpensanti sostengono che ciò che i due condividono sia solo il desiderio di far parlare di sé, non un sentimento d’amore. Altre seguaci di Giacomo Urtis, invece, hanno commentato orgogliose la notizia del coming out da bisex. “Allora abbiamo qualche speranza!“, uno dei commenti più ricorrenti sotto al post social, che ha raccolto anche molti messaggi di auguri per la neo-coppia. L’unione fra il dottore e l’influencer salernitana reggerà alla fine dell’estate?