Ghana, progetto di legge anti-LGBT choc: fino a 10 anni di carcere per chi non è eterosessuale o cis-gender

Suona come “la proposta di legge più omofobica che il mondo abbia mai letto” quella che potrebbe essere discussa nei prossimi giorni in Ghana, stato dell’Africa occidentale, in cui le relazioni fra persone dello stesso sesso sono già punite penalmente con tre anni di carcere. Stando a quanto trapelato lo scorso venerdì e ripreso dal The Guardian, tuttavia, il disegno noto ora come “Promozione degli adeguati diritti umani in ambito sessuale e dei diritti della famiglia ghanese” inasprirà le norme nei riguardi dei temi cari alla comunità LGBTQ+ nazionale.

Già a marzo 2021 era stato annunciato che alcuni parlamentari, capitanati da Samuel Nartey George, avrebbero allestito un disegno di legge volto a rendere illegali e oggetto di condanne alcune pratiche comuni, dall’uso di giocattoli sessuali – ancora strettamente connotato alla sfera non eterosessuale – alle cure mediche per l’iter di transizione. Ora i primi dettagli, che di fatto allontanerebbero ancora di più il Ghana di Nana Akufo-Addo da qualsivoglia processo di apertura verso i temi e le realtà rainbow. Gay, bisessuali, transgender, ally, persone che non si riconoscono nel binarismo di genere ed interessuali al pari di criminali, che potrebbero rischiare una pena detentiva fino a dieci anni per essere liberamente ciò che sono.

Potenzialmente vietata ogni forma di citazione a questioni LGBTQ+ o manifestazione pubblica di affetto fra persone dello stesso sesso o fra persone transgender, così come diventerebbero proibite anche le pratiche sessuali orali ed anali, anche fra eterosessuali. Contro il mostro inesistente della propaganda gender, il timore è quello che qualsiasi tema o considerazione ispirata agli argomenti cari alla community possano finire sotto la mannaia censoria con pene draconiane: libri, film, canzoni, serie televisive. Ecco cos’ha dichiarato l’associazione Rightify Ghana per voce di Fatima Derby, attivista locale, a proposito della bozza della proposta di legge: