Già noto al grande pubblico per aver danzato nel corpo di ballo del Tutto Accade Tour di Alessandra Amoroso, Gianmarco Petrelli è uno dei ballerini più apprezzati di questa edizione di Amici di Maria De Filippi, non soltanto per la sua bravura ma anche e soprattutto per la sua bellezza acqua e sapone. Caratteristica che lo accomuna ad alcuni suoi compagni come Mattia Zenzola e Alessio Cavaliere.

Nato a Roma il 1° marzo 2000, Gianmarco è del segno zodiacale dei Pesci e forse anche per questo – come ci racconta la astrologia – è un vero e proprio sognatore. Sensibile e vulnerabile allo stesso tempo, il ballerino si è fatto apprezzare dal pubblico sin dalle prime settimane non solo per le sue esibizioni da urlo ma anche per la sua estrema sensibilità che, più di una volta, lo ha portato a commuoversi sul palco.

Come un vero principe azzurro dei nostri tempi, Gianmarco è riuscito a conquistare il cuore dei telespettatori di Canale 5 che spesso lo elogiano e lo sostengono e che vedono in lui uno dei papabili vincitori di questa edizione di Amici di Maria De Filippi.

Seguito dalla Maestra Alessandra Celentano, nella Scuola più famosa d’Italia Gianmarco ha avuto modo di esplorare sé stesso e la sua danza, ma anche di incontrare quella che sembrerebbe essere la sua anima gemella: all’interno del talent show, infatti, il ballerino sarebbe stato colpito dalle frecce di Cupido e avrebbe trovato l’amore in Megan Ria, anch’essa allieva della 22esima edizione e ballerina di Emanuel Lo.

Gianmarco Petrelli: la sua passione per la danza e la moda

La sua passione per la danza, come si può evincere da alcuni confessionali rilasciati all’interno della Scuola, è sempre esistita anche se per un breve periodo Gianmarco ha puntato tutto sul suo aspetto fisico, scegliendo di lavorare come modello presso la Tao Models Agency. Quel percorso, però, non lo soddisfaceva a pieno e per questo Petrelli ben presto ha deciso di provare a conquistare un banco ad Amici, riuscendoci egregiamente!

A gran voce possiamo ora dire che Gianmarco ha fatto la scelta giusta perché nel corso di questi mesi ha saputo mettersi in gioco e grazie agli insegnamenti dei docenti e dei professionisti è cresciuto umanamente e professionalmente, imparando persino a concedersi il lusso di sbagliare, e interpretando in alcune occasioni delle coreografie particolarmente complesse.

Oltre ad essere un modello e un ballerino, però, Petrelli può anche definirsi un influencer visto che ora sui social – dove tende a pubblicare video mentre danza e foto in cui mostra il suo fisico statuario – conta circa 120 mila follower che ogni giorno seguono le sue avventure e interagiscono con i suoi post.

Insomma, Gianmarco sembra proprio aver trovato la sua dimensione nella danza e oltre agli addominali scolpiti, al fisico scultoreo e ai bicipiti formosi, siamo certi che sentiremo ancora a lungo parlare di lui per la grande carriera artistica che lo attende!

