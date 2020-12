In ricordo di Giovanni Forti: giornalista dell’Espresso che nel 1992 raccontò la sua battaglia contro l’AIDS

Oggi, 1 dicembre, si celebra la Giornata mondiale contro l’AIDS, che dal 1981 ad oggi ha ucciso quasi 30 milioni di persone in tutto il mondo. Tra queste anche Giovanni Forti, giornalista dell’Espresso corrispondente da New York che il 16 febbraio del 1992 raccontò una cronaca limpida, scarna, antiretorica e ottimista della sua malattia, che ormai era in fase avanzata. Forti morì il 3 aprile di quell’anno. L’Espresso gli dedicò una storica copertina, con il giornalista poco dopo ospite di Enzo Biagi, in Rai, per parlare di AIDS ai telespettatori d’Italia, per ribadire l’importanza dell’uso del preservativo.

Forti fu il primo in Italia a scrivere della malattia, sfidando il tabù della morte. La sieropositività scoperta nel 1987. Morì dopo un mese di agonia in ospedale, pesava appena 25 kg e lasciò un figlio di 13 anni, le due sorelle, gli amici e l’amato Brett Shapiro, sposato nel giugno del ’91 in una sinagoga americana. Le foto di quelle nozze vennero pubblicate proprio sull’Espresso, facendo clamore. D’altronde erano i primi anni ’90. Forti fu un pioniere.