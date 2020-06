Global Pride 2020, ecco dove e quando vederlo in Italia – il programma ufficiale

Meno di 48 ore al via del primo, storico Global Pride, evento internazionale web nato causa pandemia da coronavirus, che ha cancellato/rinviato centinaia di Pride in tutto il mondo.

Oltre 24 ore di diretta social, con cantanti, attivisti, gruppi della società civile, politici e leader mondiali, da ascoltare ovunque voi siate tramite smartphone, tablet o computer. Basterà una semplice connessione Internet, con i vari fusi orari da dover gestire. In Italia il Global Pride prenderà forma alle 07:30 del mattino, prima di cedere spazio ai primi Paesi collegati. Perché da tutto il mondo ci saranno collegamenti con città, ospiti, associazioni. Si inizia alle 07:40 con Samoa, Nuova Zelanda e Isole Marianne, per poi passare la palla alle 08:15 all’Australia, alle 10:10 al Giappone, Corea del Sud, Filippine, Vietnam, e così via.

La volta dell’Italia, e dell’Europa occidentale tutta, arriverà alle ore 16:55, quando scoccherà l’ora di Austria, Albania, Belgio, Bornia, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Ungheria, Israele, Libia, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Slovacchia, Spagna, Sudan, Svezia, Svizzera e per l’appunto noi, il Bel Paese. Sarà un lunghissimo slot, perché solo alle ore 19:10 toccherà al Regno Unito. Alle ore 21:10 sarà tempo di un riassuntone, per recuperare quanto visto nelle ore precedenti, con gli Stati Uniti d’America che entreranno in gioco alle ore 22:30, arrivando fino a chiusura. Alle 07:50 di domenica mattina nuovo slot tutto dedicato all’Italia, per poi chiudere il programma alle 09:11 della domenica.