Godwin Maduagu, l’attore nigeriano fa coming out dopo essere stato ricattato

Godwin Maduagu è un attore e modello nigeriano che ha pubblicamente e coraggiosamente dichiarato la propria omosessualità dopo essere stato ricattato con un sex tape da ex amici.

Secondo quanto riportatod al Daily Post Nigeria, Maduagu ha pensato al suicidio, dopo la minaccia di outing. D’altronde l’omosessualità è illegale in Nigeria e punibile. Dalla lapidazione fino ai 14 anni di carcere. Poi pochi giorni fa, su Instagram, il coming out con una bandiera rainbow postata tra le storie.

“Dopo aver ottenuto traguardi importanti, i miei più cari amici mi hanno incastrato, ricattatondomi e facendo trapelare un mio sex tape. Sono caduto nella depressione e mi sono quasi suicidato. La mia famiglia mi ha salvato, dandomi parole di incoraggiamento e consigli che mi hanno fatto andare avanti. Ora vivo la mia verità, perché ora ho una pelle più forte e spessa. L’amore è amore. Dite no ai ricatti”.

Nel luglio scorso, l’attore nigeriano Uche Maduagwu è stato arrestato dopo aver prima fatto coming out e successivamente difeso la comunità LGBTQ+ su Instagram, negando di essere gay con l’intenzione di voler utilizzare il proprio status di celebrità per aiutare “questa bella comunità”. Sempre in estate, l’attore Yul Edochie ha denunciato la terrificante condanna a morte per lapidazione inflitta a tre uomini gay, di 20, 30 e 70 anni.

“Lapidare a morte un uomo perché gay è sbagliato! Totalmente sbagliato! Non sono gay. Non ho intenzione di esserlo. Ma anche i gay sono esseri umani e dovrebbero avere dei diritti”, scrisse Edochie. “Come puoi uccidere un essere umano perché è gay? Condannalo se si impegna in attività criminali. Condannalo se è uno stupratore. In caso contrario, lascia il giudizio a Dio”.

Nel 2014 la Nigeria ha introdotto una legge che proibisce il matrimonio tra persone dello stesso sesso e che criminalizza tutte le forme di unioni omosessuali. La violenza nei confronti dei nigeriani LGBTQ+ è riesplosa negli ultimi mesi, con la comunità queer terrorizzata.

QUI tutti i Paesi del mondo in cui l’omosessualità è ancora oggi punibile con la pena di morte.

